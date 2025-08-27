Krvava predstava! Morski pes odgriznil polovico tuna (VIDEO)

»Na svoji ladji sem doživel že marsikaj, a nisem mogel verjeti svojim očem, ko sem videl to,« pripoveduje hrvaški profesionalni lovilec tunov Anton Roca. V bližini Žirja je namreč ujel 30-kilogramskega tuna, potem pa je bil priča krvavi predstavi, ko je morski pes zagrabil 'njegov' ulov in ga z ostrimi zobmi v trenutku prepolovil. Potem se je oprl na ladjo in si tuna v miru privoščil.

Anton Roca je bil nad dogodkom šokiran. FOTO: Facebook

Tunolovec je povedal, da česa takšnega še ni doživel, dogodek ga je močno pretresel, saj so v Jadranskem morju prvič doslej doživeli, da morski pes pred njihovimi očmi napada tuna. »Videti je bilo, da bo vsak trenutek skočil na ladjo. Morali smo se umakniti, saj je plaval okoli nas. Na njem smo lahko opazili stare rane,« pripoveduje. Preden se je pojavil morski pes, so izvlekli že pet, šest tunov. Ko pa so želeli na krov potegniti naslednjega, so opazili senco, ki se je z veliko hitrostjo približevala ladji. Pozneje je Roca ugotovil, da gre za morskega psa vrste mako, ki je eden od najhitrejših morskih psov.

»V milisekundi je 30-kilogramskega tuna pregriznil na pol. Takrat mi je kapnilo, da gre za napad velikega morskega psa.« Drugi del so pustili v morju, mako se je vrnil in nadaljeval glodanje plena. Ko so izvlekli to polovico, se je vrnil in ugriznil še zadnji del ladje. »Videl sem, da ni šala, zato smo prižgali vse motorje,« je šokiran opisoval hrvaškim medijem.