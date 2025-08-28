3. svetovna vojna bližje kot kadarkoli?! Putin izstrelil 629 raket in dronov

V Kijevu je ponoči ruska vojska izvedla silovit napad, v katerem je bilo ubitih 15 ljudi, med njimi štirje otroci. Med tarčami je bila tudi stavba Britanskega sveta na ulici Žiljanska, kjer je nastala velika škoda. Pretresljivi posnetki prikazujejo trenutek, ko je objekt, namenjen izobraževalnim in kulturnim dejavnostim, zadela raketa. Po navedbah ruskih virov naj bi bilo ob napadu v stavbi več ljudi, a uradna potrditev za zdaj še ni bila podana.

Britanski premier Keir Starmer je obsodil napad in dejal, da je Vladimir Putin s tem »ubil otroke in civiliste ter sabotiral upanje na mir«. »To prelivanje krvi se mora končati,« je opozoril. Napad je prizadel tudi stavbo Delegacije EU v Kijevu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ostro obsodila ruske napade na civilno infrastrukturo in pozvala Moskvo, naj preneha ter se vrne za pogajalsko mizo. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je na družbenem omrežju X zapisal: »629 raket in dronov v eni sami noči – to je ruski način, kako razumejo mir. Gre za teror in barbarstvo.«

Stanovanjska stavba in njena močno poškodovana okolica po napadu na Kijev 28. avgusta. FOTO: Genya Savilov Afp

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadu poudaril: »Rusija izbira balistiko namesto pogajalske mize. Pričakujemo odziv vseh, ki so pozivali k miru, a zdaj večinoma molčijo, namesto da bi zavzeli jasno stališče.«

Do napada je prišlo, kljub temu da se je Putin pred kratkim srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na vrhu na Aljaski, kjer sta govorila o miru. Trump je srečanje označil za »konstruktivno«, čeprav dogovora ni bilo. Po njegovih besedah je bil cilj skleniti trajen mirovni sporazum, ne zgolj začasno prekinitev ognja, ki pogosto ne vzdrži. Trump je dejal, da bo Zelenski kmalu obiskal Washington, kjer bi lahko sledilo novo srečanje s Putinom.

A kljub diplomatskim pogovorom nasilje ne pojenja. Ruski napadi se nadaljujejo z isto silovitostjo, medtem ko v ozadju poteka iskanje rešitve za konec tri leta trajajoče vojne.