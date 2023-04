Kroži ta posnetek Urške Klakočar Zupančič iz Ugande: ste ga videli? (VIDEO)

»Prizadevanja za ohranitev gorskih goril – to je tudi ena od mojih večjih strasti,« je dejala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ob obisku v Ugandi. Nadaljevala je takole: »Želela bi si posvojiti gorilo in jo pustiti v njenem okolju, jo poimenovati, če je to mogoče, ter ji z mesečnim prispevkom zagotavljati varen vsakdan.«

Na koncu Klakočar Zupančičeva ni dobila priložnosti poimenovati gorile, je pa posvojila osirotelo šimpanzinjo in ji nadela ime Urška.