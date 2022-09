Kronanje bo skromno

Že dolgo se napoveduje, da bo vladavina Karla III. v monarhijo vnesla varčnost, kar naj bi v praksi pomenilo, da bodo zmanjšali obseg in morda tudi število vsakoletnih ceremonij, številni pripadniki dvora, ki niso tako zelo blizu prestolu, pa bi izgubili številne finančne privilegije. Novi kralj bo, kot kaže, najprej pometel pred svojim pragom, saj za svoje lastno kronanje, ki bo predvidoma prihodnje leto, načrtuje karseda skromen obred.

1066. so v Westminstrski opatiji kronali Viljema Osvajalca.

Vključenost vseh veroizpovedi

Kronali so jo 17 mesecev po tem, ko je na prestolu nasledila očeta. FOTO: Wikipedia

Priprave na prelomni dogodek so že v polnem teku, toda poznavalci napovedujejo velik odmik od tradicije. Kronanje bo vsekakor v Westminstrski opatiji, saj so tam okronali vsakega britanskega monarha od Viljema Osvajalca leta 1066: in čeprav gre glede na velikost katedrale pričakovati spet več kot 2000-glavo množico, strokovnjaki predvidevajo, da bo obred občutno krajši in manj razkošen. Povabljenih naj bi bilo več navadnih smrtnikov, predstavnikov prostovoljskih organizacij in društev, s katerimi sodeluje, in pa predstavnikov vseh veroizpovedi, saj si novi kralj želi prizadevati za vključenost vseh družbenih in kulturnih sfer, predvsem pa se želi v obdobju, ko je ljudstvo sredi gospodarske in energetske krize ter vojnih razmer v Ukrajini kritično do razsipnega dvora, prikupiti moderni Britaniji. Kot je znano, bo ob Karlu III. za kraljico ženo ob njem kronana tudi Camilla, o podrobnostih samega dogodka pa bo javnost izvedela po obdobju žalovanja – za dvor bo to veljalo do prihodnjega tedna. Javnost glasno ugiba tudi o datumu kronanja: neuradno se namreč šušlja, da bo veliki dan 2. junija, kar bi bil čudovit poklon Elizabeti II., ki so jo na prestolu ustoličili na ta dan leta 1953, 17 mesecev po očetovi smrti.