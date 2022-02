Krokodila po šestih letih odrešil pnevmatike

Kar šest let je hodil po svetu z gumijastim obročem: strokovnjaki za plazilce so ga hoteli tesne ogrlice, zaradi katere je bila kakovost njegovega življenja občutno slabša, gibanje pa ovirano, odrešiti že zdavnaj, a se krokodil iz indonezijskega mesta Palu na otoku Sulavezi nikakor ni pustil ujeti.

Pa tudi junakov, ki bi se bili pripravljeni lotiti drznega podviga, je po nekaj spodletelih poskusih kaj hitro zmanjkalo. Kljub denarni nagradi! A nevarna akcija je vendarle uspela 35-letnemu domačinu Tiliju, šepetalcu krokodilov, kot mu pravijo znanci, ki je žival zasledoval več tednov, potem pa jo ujel na okusno vabo.

Ponudil mu je nekaj kokoši in rac, za drevo pa privezal debelo vrv in izdelal past, v katero je potem spretno ujel izmuzljivega in seveda izredno močnega krokodila ter ga ukrotil. Z žago mu je prerezal pnevmatiko motornega kolesa in ga po šestih letih končno odrešil muk, podvig pa so z varne razdalje, dokler ni bila zver zvezana, opazovali in snemali številni radovedneži.

Ljubitelj živali poudarja, da ga v nevarni podvig ni gnal denar, ampak preprosto želja, da pomaga ogroženemu krokodilu, ki že svobodno plava v svoji reki Palu, brez neudobnega nakita okoli vratu. Tili še pojasnjuje, da njegovo poznavanje plazilcev ne izvira iz izobrazbe, ki si je nikoli ni mogel privoščiti, ampak iz navdušenja do narave in vseh živih bitij. Do zdaj je iz različnih zagat rešil že številne plazilce, največ kač.