Krojač, ki šiva za papeže, noče v pokoj: »To je darilo« (FOTO)

Med številnimi pripravami na konklave, na katerem so kardinali elektorji za novega papeža izbrali 69-letnega ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta, ki si je izbral ime Leon XIV., je daleč od oči javnosti v majhni krojaški delavnici, na naslovu Via Borgo Pio 89, ki nosi ime po papežu Piju VI., le streljaj od bazilike sv. Petra, svoje pomembno delo opravil tudi 86-letni krojač Raniero Mancinelli.

Njegove spretne roke so sešile oblačilo, ki ga bo oblekel novi poglavar Rimskokatoliške cerkve. Izkušeni Mancinelli je oblačilo ukrojil v treh velikostih: 50, 54 in 58, je zaupal novinarju ameriškega časnika National Catholic Reporter, ki ga je obiskal pred začetkom konklava. Ko so bila oblačila sešita, jih je predal kardinalom.

Za duhovščino šiva že vse življenje in se ne namerava upokojiti. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

»To je darilo, kot vedno,« je pojasnil krojač, ki je delo začel pri 15 letih kot pomočnik v očetovi krojaški delavnici. Kljub pomembni nalogi pravi, da se ima za povsem običajnega človeka. »Že 70 let s strastjo opravljam to delo. Delam skupaj s hčerjo in 23-letnim vnukom, ki tokrat izdeluje papeški pas. Takšna je tradicija, ki jo je treba nadaljevati.«

Za duhovščino šiva že vse življenje in se ne namerava upokojiti. Najprej so bili njegove stranke duhovniki, ki so pozneje postali škofi, kardinali in celo papeži. V njegovi delavnici so stene polepljene s fotografijami, na katerih se krojač smehlja v družbi papežev, ki jih je oblačil: Janez Pavel II., Benedikt XVI. in Frančišek.

S slednjim sta stkala posebno vez: »Nikoli ne bom pozabil najinega prvega najlepšega in najbolj čudovitega srečanja. Zdelo se je, kot da sva stara prijatelja. Srečal sem ga vsaj petkrat. Izbral me je.« V Mancinellijevi trgovini je Jorge Mario Bergoglio pred več kot 30 leti kupil železni naprsni križ, ki ga je nosil vse do smrti, zdaj pa je upodobljen tudi nad njegovim grobom v baziliki Marije Snežne.

Frančišek ni maral dragih stvari. Želel je preprosto, trpežno blago.

Tudi potem, ko je Bergoglio postal papež, je želel, da mu oblačila še naprej šiva Mancinelli. Vedno pa je zahteval, da so čim bolj preprosta. »Frančišek ni maral dragih stvari. Želel je preprosto, trpežno blago,« je povedal Mancinelli.

Njegov skromni življenjski slog je spremenil tudi pogled na papeško eleganco. Na večer izvolitve ni želel nositi razkošnega rdečega ogrinjala, ampak se je pojavil v preprostem belem oblačilu, ki je postalo tako prepoznavno. Mancinelli je tokrat vendarle sešil tudi rdeče ogrinjalo, za vsak primer, če se bo novi sveti oče hotel obleči kot papež.

Upa, da bo lahko oblačil tudi naslednjega papeža. Eden od kardinalov mu je pred časom rekel: »Če postanem papež, te bom imenoval za državnega sekretarja.« Tudi če se to ne bo zgodilo, ima Mancinelli že svoj najvišji naziv: krojač zgodovine, piše National Catholic Reporter.

Delavnico krasijo številne fotografije, med njimi tudi tista s srečanja s Frančiškom. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Raniero Mancinelli je z vnukom Lorenzom sešil papeška oblačila v treh velikostih. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters