Križarka želela pristati na idiličnem grškem otoku. Ko so domačini ugotovili, od kod prihajajo, načrt propadel (VIDEO)

Križarka z Izraelci je prispela v pristanišče Ermoupolis v Egejskem morju, vendar je pomol zasedlo približno 300 protestnikov s palestinskimi zastavami in transparenti, ki so preprečili izkrcanje.

Križarka MS Crown Iris, ladja pod panamsko zastavo, ki jo upravlja ladjarska družba Mano Maritime, prevaža večinoma turiste iz Izraela, ki naj bi na otoku preživeli približno šest ur, a so se njihovi načrti morali spremeniti.

»Ustavite genocid«

Na največjem transparentu v pristanišču je pisalo »Ustavite genocid«, protestu pa se je poleg aktivistov pridružilo tudi veliko otočanov, ki so na družbenih omrežjih sporočili, da »dvigujejo svoj glas v solidarnosti s Palestinci v Gazi«.

Prve potnike, ki so poskušali izkrcati, naj bi polili z vodo, drugi potniki pa so, ko so zagledali protestnike, razgrnili izraelske zastave in začeli peti.

»Nesprejemljivo je, da še naprej sprejemamo turiste iz Izraela, medtem ko Palestinci trpijo v Gazi,« so dejali protestniki in dodali, da niso več le turisti, temveč sostorilci v zločinu.

Čeprav je posadka ladje sprva potnike obvestila, da bo izkrcanje odloženo za pol ure, se je križarka na koncu morala obrniti in nadaljevati plovbo proti Cipru.