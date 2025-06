Kriza potrdila vlogo bitcoina kot varnega zatočišča

Ameriška operacija »Midnight Hammer«, izvedena 22. junija z bombniki B-2 in raketami Tomahawk, je zadela tri iranske jedrske objekte. V odgovor je Iran sprožil val balističnih raket in brezpilotnih letal proti civilnim ciljem v Izraelu, med drugim tudi v Tel Avivu.

V preteklosti so takšne razmere vlagatelje usmerile v zlato, ameriške obveznice ali švicarski frank. V letu 2025 pa se med varnimi zatočišči vse bolj uveljavlja tudi bitcoin, kar potrjujeta vse večje zanimanje institucionalnih vlagateljev in globalna makroekonomska negotovost.

Bitcoin velja za varno zatočišče, BTC Bull Token pa ponuja še korak več – s priložnostjo za okrepljene donose ob izpostavljenosti bitcoinu

V času geopolitične negotovosti se vlagatelji obračajo k bitcoinu

V svetu kriptovalut, pa tudi med vse več novimi vlagatelji, se je uveljavilo razumevanje, da bitcoin v kriznih časih deluje kot varno zatočišče. Podobno kot fizično zlato, ki velja za zanesljivo naložbo zaradi svoje omejene ponudbe in neponovljivosti, a pri katerem nakup, shranjevanje in prenos ostajajo zahtevni za večino posameznikov.

Ameriške državne obveznice in švicarski frank sicer ponujajo varnost, a z omejitvami – donosi so skromni, čezmejni dostop je pogosto otežen, poleg tega pa gre še vedno za instrumente, ki so vpeti v tradicionalne, centralizirane finančne sisteme.

Ravno tukaj se pokaže moč bitcoina – globalno dostopnega, neodvisnega in omejenega digitalnega sredstva, ki ga ni mogoče razvrednotiti s tiskarskim strojem. In zdaj, ko se krepi strah pred novim naftnim šokom, se mnogi vlagatelji usmerjajo k bitcoinu, ki ponuja tisto kombinacijo varnosti in prilagodljivosti, ki je klasični varni pristanišči ne moreta več zagotoviti.

Bitcoin se kljub napetostim na mednarodnem prizorišču še vedno drži nad mejo 100.000 USD, kar številni razumejo kot znak, da je pripravljen na novo rast – zlasti če se razmere vsaj delno umirijo.

Ko pa gre za pasivno oplemenitenje bitcoina, se številni vlagatelji znajdejo pred izzivi: kompleksne DeFi strategije, tehnična vzpostavitev lightning vozlišč ali uporaba tretjih platform – vse to zahteva čas, znanje in zaupanje. BTC Bull Token poenostavi celoten pristop.

Model je preprost: vlagatelji preprosto držijo žetone BTCBULL in prejemajo nagrade v bitcoinu vsakič, ko BTC doseže določene cenovne mejnike. Višina nagrade je sorazmerna z obsegom vašega imetja. Ni skrivalnic. Ni nepotrebnih zapletov. Samo jasen model, ki deluje.

Obiščite predprodajo BTC Bull

BTC Bull Token določa jasne sprožilce: bitcoin mejniki pomenijo airdrope, žige in večje donose

Prva nagrada v bitcoinu za imetnike BTCBULL bo razdeljena, ko bitcoin doseže vrednost 150.000 USD – dodatni airdropi pa se sprožijo pri vsakem naslednjem mejnem pragu po 50.000 USD. To pomeni, da bodo nova izplačila odklenjena pri 200.000 USD, 250.000 USD in tako naprej.

Če se komu 150.000 USD zdi še daleč, velja omeniti, da bi to s trenutne vrednosti bitcoina (približno 102.000 USD) predstavljalo 47-odstotno rast – premik, ki ga je bitcoin v svoji zgodovini že večkrat dosegel.

Za tiste, ki iščejo bolj kratkoročne priložnosti, BTCBULL vključuje še en pomemben sprožilec: ko bitcoin doseže 125.000 USD, se izvede prvi »token burn« – torej trajno uničenje določenega števila žetonov.

Dodatni sežigi bodo pri vsakem naslednjem mejniku 50.000 USD. Ta mehanizem postopoma zmanjšuje skupno ponudbo žetonov, kar lahko poveča vrednost tistih, ki ostanejo v obtoku.

Poleg tega BTC Bull Token ponuja staking sklad z do 55-% letnim donosom (APY), pri čemer se odstotek lahko prilagaja glede na število udeležencev. Gre torej za projekt, ki ne ponuja le izpostavljenosti bitcoinu, temveč nad njim gradi celoten sloj dodatnega donosa.

Samo še 5 dni do konca!

Zdaj nastopi prava resničnost: trenutna cena žetona BTCBULL ne bo dolgo ostala tako nizka. Po koncu predprodaje je namreč predvidena uvrstitev na borze – do takrat pa se lahko cena znatno poveča.

Zakaj? Ker je BTC Bull Token edini projekt, ki vlagateljem omogoča, da izkoristijo rast bitcoina prek cenovno dostopne vstopne točke. Bitcoin je že trdno uveljavljen kot vodilno kriptosredstvo, njegova vloga varnega zatočišča pa v letu 2025 le še pridobiva pomen.

Ker si celoten bitcoin lahko privošči vedno manj ljudi, bodo mnogi iskali alternativne poti – in točno to ponuja BTC Bull Token.

Za sodelovanje v predprodaji obiščite spletno stran BTC Bull Token in opravite nakup z ETH, USDT ali plačilno kartico – na voljo imate več načinov za vstop.

Kot že omenjeno, je Best Wallet večverižna denarnica, popolnoma integrirana s sistemom nagrajevanja BTC Bull Tokena, ki temelji na doseženih mejnikih. Če imate BTCBULL shranjen v Best Wallet, boste samodejno prejemali bitcoin airdrope, s popolnim pregledom nad svojimi sredstvi že pred uradnim zagonom.

Best Wallet je že na voljo v Google Play in Apple App Store.

Ostanite povezani s skupnostjo BTC Bull Token na X in Telegramu za sveže novice o predprodaji, doseženih mejnikih in novih nagradah.

