Kriv za stotisoče mrtvih, ob novi vojni na pragu Evrope upa na mirno rešitev

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izrazil upanje za mirno rešitev spora v Gorskem Karabahu, pri čemer dogovora o prekinitvi ognja, ki je bil dosežen ob posredovanju ruskih mirovnikov, ni omenil.

Putin oktobra na Kitajsko Vladimir Putin je med srečanjem s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem potrdil, da bo oktobra na povabilo svojega kitajskega kolega Xi Jinpinga obiskal Peking. To bo njegovo prvo potovanje na Kitajsko od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lanI.

»Smo v tesnih stikih z vsemi stranmi konflikta, z oblastmi v Erevanu, z oblastmi v Stepanakertu in Bakuju. Upam, da bomo odpravili napetosti in rešitev tega problema prenesli na miroljubno pot,« je dejal na srečanju s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem.

Putin dogovora o prekinitvi ognja ni omenil

Za zdaj tako ni jasno, ali so bile njegove izjave, ki jih je predvajala ruska državna televizija, podane pred razglasitvijo premirja v Karabahu ali po njej. Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov ni želel komentirati dogovora o prekinitvi ognja.

Dogovor o prekinitvi ognja je bil dosežen, potem ko je Armenija sporočila, da je bilo v azerbajdžanski operaciji ubitih najmanj 32 ljudi, več kot 200 pa ranjenih.

Separatistične oblasti v Gorskem Karabahu, kjer živijo večinoma Armenci, so danes sporočile, da so ob posredovanju poveljstva ruskega mirovnega kontingenta pristale na prekinitev ognja. Ob tem so dodale, da bodo pogovori o reintegraciji ter zagotavljanju pravic in varnosti Armencev v Gorskem Karabahu potekali v četrtek v mestu Jevlah.

Prekinitev ognja so potrdile tudi oblasti v Azerbajdžanu. Armenski premier Nikol Pašinjan pa je poudaril, da je zdaj izjemno pomembno, da se premirje ohrani in spoštuje. Prav tako je izrazil upanje, da bodo ruski mirovniki zagotovili izvajanje prekinitve ognja.