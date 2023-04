Kritika Kremlja obsodili zaradi veleizdaje: dobil je 25 let

Sodišče v Moskvi je včeraj na 25 let zapora obsodilo ruskega opozicijskega politika Vladimirja Kara-Murzo, ki je bil spoznan za krivega veleizdaje zaradi kritik vojne v Ukrajini in širjenja laži o ruski vojski. Obsodba ostrega kritika Kremlja je še eden od poskusov utišanja opozicijskih glasov, ki so se okrepili po ruski invaziji na Ukrajino.

Ponosen je

Čaka ga 25 let zapora v kazenski koloniji s strogim režimom, prisodili so mu tudi denarno kazen v višini okoli 4500 evrov in sedemletno prepoved ukvarjanja z novinarstvom. Ob razglasitvi sodbe je bil zaprt v kletki za obtožence, z lisicami na rokah. Bil je nasmejan, svojim privržencem pa je z gesto pokazal, naj mu pišejo v zapor.

7 let se ne sme ukvarjati z novinarstvom.

V svoji zadnji izjavi na sodišču prejšnji teden je Kara-Murza dejal, da stoji za svojimi političnimi izjavami, tudi proti ruski ofenzivi v Ukrajini. »Ne samo, da se za nič od tega ne kesam – ponosen sem na to,« je dodal.

Poslabšano zdravje

Po besedah njegove odvetnice Marie Eismont se je zdravstveno stanje Kara-Murze v zaporu poslabšalo, v priporu naj bi shujšal za 17 kilogramov. Opozicijski aktivist sicer trpi za živčno boleznijo, imenovano polinevropatija, ki naj bi bila po mnenju njegovih odvetnikov posledica dveh poskusov zastrupitve v letih 2015 in 2017. Kara-Murza trdi, da je bil zastrupljen zaradi svojih političnih dejavnosti. 41-letni aktivist, publicist in nekdanji novinar je tudi soustanovitelj Ruskega protivojnega odbora, ki nasprotuje ruski invaziji na Ukrajino, lani pa je prejel nagrado Vaclava Havla za človekove pravice.