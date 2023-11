Kritično stanje v največji bolnišnici: ustaviti so morali vse dejavnosti

V bolnišnici Al Šifa, največji bolnišnici v Gazi, so danes ustavili vse dejavnosti, saj je zmanjkalo zalog goriva za električne generatorje. V okolici bolnišnice sicer potekajo intenzivni spopadi med izraelsko vojsko in pripadniki skrajnega palestinskega gibanja Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ne morejo nuditi zdravstvene pomoči

Generalni direktor bolnišnic v Gazi Mohamad Zakut je v izjavi za medije poudaril, da vrata bolnišnic ostajajo odprta, vendar bolnikom ne morejo nuditi zdravstvene pomoči.

»Mednarodno skupnost pozivamo, naj ustavi te vojne zločine. Razmere so zelo kritične,« je še dejal in opozoril, da bodo bolniki na intenzivni negi umrli, če ne bo nihče ničesar storil.

Ministrstvo za zdravje na območju Gaze je pred tem sporočilo, da je zaradi popolnega izpada električne energije v bolnišnici umrl nedonošenček, ki je bil v oskrbi na neonatalnem oddelku.

Humanitarna organizacija zaskrbljena

Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja je pred tem danes sporočila, da je zelo zaskrbljena za varnost bolnikov in zdravstvenega osebja v bolnišnici Al Šifa. Kot so zapisali, so se napadi na bolnišnico preteklo noč okrepili, danes pa je organizacija izgubila stik s tamkajšnjimi zdravniki. Direktor bolnišnice je za BBC povedal, da je v bolnišničnem kompleksu okoli 15.000 ljudi.