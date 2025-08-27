NE SMEJO V ŠOLO

Kristijan obiskal vse države na svetu, a ena izstopa kot »najbolj grozna« (VIDEO)

Še posebej se po tem, ko so oblast prevzeli talibani, v Afganistanu piše ženskam.
Fotografija: Deklica, s katero je govorila Andrea, je pri 17. letih že poročena. FOTO: Abdul Majeed/Afp
Deklica, s katero je govorila Andrea, je pri 17. letih že poročena. FOTO: Abdul Majeed/Afp

B. K. P.
27.08.2025 ob 14:13
Kristijan Iličić je eden najbolj znanih popotnikov in prvi Hrvat, ki je obiskal vseh 197 držav po svetu. Mnoge so mu ostale v lepem spominu, ne velja pa to za Afganistan, ki ga je Kristijan opisal kar kot »najbolj grozno mesto na svetu, še posebej za ženske«.

Kristijan in njegova žena Andrea sta s sledilci delila posnetek, ki je nastal na javni toaleti nekje v Afganistanu, kjer sta Andrea in njena prijateljica srečali mlado domačinko in se z njo zapletli v pogovor. Dekle, ki ima komaj 17 let, je med drugim razkrilo grozljivo realnost, ki jo doživljajo ženske v Afganistanu, odkar so oblast tam prevzeli talibani. Najstnica je tako že poročena, pred dvema letoma pa je bila prisiljena prekiniti šolanje.

»To je tako slabo. Za vse ljudi. Moramo hoditi v šolo,« je dejala mladenka in dodala, da je deklicam šolanje prepovedano, a nekatere kljub temu tvegajo marsikaj, celo življenje, in se na skrivaj šolajo doma. Dečki na drugi strani lahko obiskujejo šolo. »Moja naloga je, da delim to zgodbo, da prenesem v svet, kar sam videl in doživel. Kdor hoče razumeti, bo razumel. Kdor išče zarote, jih bo našel,« se je na mnoge komentarje, ki so se vsuli pod omenjenim posnetkom, odzval Kristijan.

