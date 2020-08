Kriki, ob katerih vas bo zmrazilo: politika zastrupili (VIDEO)

Medtem ko se svet sprašuje, ali se je ruski predsednik Vladimir Putin s pomočjo strupa znebil še enega kritika, je v javnost prišel posnetek Alekseja Navalnija (44), ko so ga v hudih bolečinah odpeljali z letala v bolnišnico, kjer je v nezavesti.



Navalni je bil na letalu iz Sibirije proti Moskvi, ko se je začel nenadoma zelo slabo počutiti. Letalo je zasilno pristalo, opozicijskega voditelja pa so prepeljali v bolnišnico v Omsku, kjer je na intenzivni negi na oddelku za toksikologijo. Njegovo stanje je resno, priključen je na respirator, je na twitterju sporočila njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš.



Jarmiševa je tvitnila, da predvidevajo, da so Navalnija namerno zastrupili tako, da so nekaj vmešali v njegov čaj, saj je bila to edina stvar, ki jo je danes zjutraj popil. »Zdravniki pravijo, da se je strup preko vroče tekočine zelo hitro absorbiral,« je zapisala.



Domnevna zastrupitev se je zgodila dve leti po odmevnem primeru zastrupitve nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije z novičokom v Veliki Britaniji in 14 let po smrti še enega nekdanjega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka, ki je postal eden najglasnejših Putinovih kritikov. Umrl je v britanski bolnišnici v hudih bolečinah zaradi zastrupitve z radioaktivnim polonijem-210.