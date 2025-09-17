Kremelj trdi, da so države Nata »v vojni z Rusijo«. Smo na pragu 3. svetovne vojne?

Nato – Severnoatlantsko zavezništvo – je bil pred kratkim opozorjen na možnost, da bi ruski voditelj Vladimir Putin »lahko udaril po Londonu ali Parizu«, medtem ko strahovi pred 3. svetovno vojno še naprej rastejo.

Vojna med Rusijo in Ukrajino traja že več let, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump poskušal posredovati v imenu miru, da bi preprečil nadaljnje uničenje. Toda zdi se, da Putin in njegovi svetovalci niso pripravljeni končati vojne, saj mnogi izmed njih celo trdijo, da je država zdaj v vojni z vsemi državami Nata zaradi njihovih najnovejših ukrepov.

Prejšnji teden je Poljska potrdila, da je sestrelila ruske drone, opažene v svojem zračnem prostoru. To je bil prvi znani primer, da je članica Nata sestrelila ruska vojaška sredstva nad svojim ozemljem. Trump je celo trdil, da je Rusija »kršila« poljski zračni prostor.

Ta poteza je močno razjezila številne uradnike v Moskvi, zlasti potem, ko je poljski premier Donald Tusk dejal, da je bil njihov zračni prostor zlorabljen, ter opozoril, da se morajo pripraviti na »različne scenarije« v bližnji prihodnosti.

Podpora Ukrajini pomeni sodelovanje v vojni

»Nato je v vojni z Rusijo; to je očitno in ne potrebuje dokazov. Nato neposredno in posredno podpira kijevski režim,« je v ponedeljek (15. septembra) za ruske novinarje dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. S tem je ponovil stalno sporočilo Moskve: podpora Ukrajini pomeni sodelovanje v vojni.

Rusko obrambno ministrstvo je trdilo, da so bili droni namenjeni izključno ukrajinskim ciljem, ne pa napadu na Poljsko.

Namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev je nato na Telegramu komentiral novo pobudo Nata »Eastern Sentry«, namenjeno zaščiti zaveznic na vzhodnem krilu, pri čemer je zapisal, da ga je ta pobuda »zabavala«.

»A uresničitev provokativne ideje … ustvariti 'območje prepovedi letenja nad Ukrajino' in možnost, da bi države Nata sestrelile naša brezpilotna letala, bo pomenila le eno stvar – vojno med Natom in Rusijo,« je srhljivo opozoril Medvedjev.

Po kršitvi poljskega zračnega prostora je Nato v izjavi sporočil: »Večdomenska dejavnost, ki se bo začela v prihodnjih dneh in bo trajala nedoločen čas, je odgovor na nadaljnje kršitve zračnega prostora, vključno s številnimi ruskimi droni, ki so 10. septembra vstopili v poljski zračni prostor.«

Neodgovorno ravnanje Rusije

Poljska je pozvala zavezništvo, ki ga vodi ZDA, k uvedbi območja prepovedi letenja nad Ukrajino, potem ko je skoraj 20 dronov med obsežnimi napadi na Ukrajino preletelo Poljsko. V operacijah Nata so bili po navedbah uničeni.

Združeno kraljestvo je napovedalo, da bodo britanski lovci sodelovali v Natovih obrambnih misijah nad Poljsko, kar je potrdil tudi britanski premier Keir Starmer, ki je dejal, da se bodo misije začele v prihodnjih dneh. »Neodgovorno ravnanje Rusije je neposredna grožnja evropski varnosti in kršitev mednarodnega prava,« je poudaril Starmer.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa trdi, da je Rusija samo septembra proti Ukrajini izstrelila več kot 3500 dronov in 190 raket. Na omrežju X je zapisal: »Prav proti takšnemu zračnemu terorju Ukrajina poziva k skupni obrambi – da ne bi bilo treba v naglici dvigati bojnih letal in čutiti pritiska Rusije na svojih mejah,« poroča ladbible.com.