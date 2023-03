Kremelj: Imamo edinstveno orožje, s katerim lahko uničimo ZDA

Nikolaj Patrušev, sekretar ruskega varnostnega sveta, je opozoril, da ima Rusija orožje, ki lahko uniči katerega koli sovražnika, vključno z ZDA, če bo Rusija menila, da je njena država ogrožena.

»Ameriški politiki, ujeti v lastno propagando, so še vedno prepričani, da so ZDA v primeru neposrednega spopada z Rusijo sposobne izvesti preventivni raketni napad, na katerega Rusija ne bo mogla odgovoriti. To je kratkovidna neumnost in je zelo nevarna,« je dejal Patrušev za državno tiskovno agencijo Rossiiskaya Gazeta.

»Rusija je potrpežljiva in nikogar ne ustrahuje s svojo vojaško prednostjo. Ima pa sodobno edinstveno orožje, ki je sposobno uničiti vsakega nasprotnika, vključno z ZDA,« je dodal.

Rusija bo kljub kritikam nadaljevala z namestitvijo jedrskega orožja v Belorusiji

Ruske oblasti so danes sporočile, da kljub kritikam Zahoda ne nameravajo spremeniti svojih načrtov glede namestitve taktičnega jedrskega orožja na ozemlju Belorusije. Priprave za namestitev orožja naj bi se začele že prihodnji mesec, poročanje francoska tiskovna agencija AFP, povzema STA.

»Takšna reakcija Zahoda seveda ne more vplivati na ruske načrte,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ruski predsednik Vladimir Putin je namestitev jedrskega orožja na ozemlju Belorusije napovedal v soboto. Takrat je tudi dejal, da Moskva s tem ne krši nobenih mednarodnih konvencij, saj da ZDA to počnejo že dolgo.

Ameriški State Department je nato sporočil, da ZDA trenutno ne vidijo znakov, da bi Rusija nameravala uporabiti svoje jedrsko orožje. Zveza Nato pa je navedbe Putina označila za zavajajoče, saj naj bi članice Nata delovale v popolnem skladju s svojimi mednarodnimi obveznostmi. Prav tako je zveza rusko jedrsko retoriko označila za nevarno in neodgovorno.