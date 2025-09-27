Krematorij v Zagrebu v okvari, pokojnike prevažajo v Slovenijo: »Stroški so močno narasli«

Okvara ene od dveh kremacijskih peči v zagrebškem krematoriju je povzročila veliko več težav, kot so sprva menili. Trenutno krematorij deluje le za potrebe prebivalcev Zagreba.

»Za ljudi, ki nimajo naslova v Zagrebu, to predstavlja problem. Glede na težave s pečmi, ki so že stare in močno obremenjene, se morajo drugi pogrebniki znajti drugje, v drugem krematoriju ali celo v drugi državi,« je za Dnevnik.hr povedal Renato Habulin, pogrebnik iz Zagreba.

Večji stroški

Zaradi tega pogrebniki, ki opravljajo kremacije v Zagrebu, pokojnike prevažajo v Slovenijo. Goran Rašić, pogrebnik iz Umaga, poudarja, da stroški za državljane skoraj trojno narastejo.

»V zagrebškem krematoriju je sama kremacija stala približno 208 evrov, zdaj pa v Žalah znaša 450 evrov. Poleg tega pridejo še stroški hladilne komore,« je dodal.

Krematorij v Osijeku prav tako ne deluje, in to že od pomladi, zaradi težav z dimnikom. Vendar pričakujejo, da bo že naslednji teden ponovno v funkciji, poroča 24sata.hr.

