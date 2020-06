Krek svari, Hrvati objavili nova navodila

Se nam obeta zaostritev nadzora na meji?



Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je za 24ur pojasnil, da je bilo osem potrjenih okužb iz znanih skupin okuženih, dve okuženi osebi sta prišli iz BiH, tri iz Srbije, za eno osebo pa izvora še niso našli.



Krek je še dejal, da je epidemiološka slika v sosednji Hrvaški resna in dodal, da bi morala Slovenija, v primeru, da se situacija ne umiri, treba zaostriti ukrepe.

Stanje pri naših južnih sosedih je alarmantno . Če ne bo kmalu bolje, bo trebno zaostriti ukrepe, je v soboto napovedal direktor slovenskega NIJZ. V soboto so poročali, da so v potrdili 85 novih okužb, v petek so zaznali 56 novih okužb, dan prej pa kar 95.Hrvaške oblasti so v soboto zvečer objavile navodila, kako prilagoditi vsakodnevno življenje na Hrvaškem in zapisali, da so zaščitne maske nujne in obvezne. Priporočajo, da se ljudje izogibajo večjim množicam in zbiranju na javnih mestih.Nadalje pišejo, da so zaščitne maske obvezne pri uporabi javnega transporta, odsvetujejo rokovanje, objemanje in poljubljanje ter svetujejo, da se spoštuje in upošteva priporočeno varnostno razdajo. Odsvetujejo kontakt z osebami, ki imajo povišano telesno temperaturo, ki kašljajo ali težko dihajo.Hrvati v navodilih znova opozarjajo na higieno rok in dodajajo navodila, kako pravilno umiti roke. Pomembna je tudi higiena kašlja in kihanja. Namesto v roke, kašljajte in kihajte v rokav. Izogibajte se dotikanju obraza, ust in oči. Priporočajo tudi dosledno čiščenje doma.