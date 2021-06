Kraljico miru so zadnjič videli pred petimi dnevi

Romarjev ne manjka

Protikoronski ukrepi so pošteno okrnili obiske v zadnjem letu, a 40. obletnica je ponudila nov žarek upanja. FOTO: Eldinhoid/Getty Images

Kaj je nazadnje sporočila? »Dragi otroci, zame ste vsi pomembni. Molite in radujte se z menoj, veselite se za vsako srce, ki se je premestilo in ohranilo do danes. Danes še posebno molite za vse skupine, ki se pripravljajo na moj prihod. Mati moli za vsakega od vas in posreduje za vsakega od vas pred svojim Sinom. Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu,« naj bi Kraljica miru sporočila prek vidca Ivana 19. junija 2021, kot piše na spletni strani medjugorje.si.

Hrvati so lahko ponosni, srečni in hvaležni, da je Marija izbrala ravno njih za svoje glasnike, da se prikazuje na tleh njihove domovine, so si danes enotni verniki z vseh koncev sveta, ki so se zbrali na današnji dan, ko se začenjajo slavja ob štirideseti obletnici čudeža, ki ga je bilo deležnih šest otrok.Pandemija je onemogočila in ohromila marsikaj, a ni ubila vere v vernikih, je danes jasno v Medžugorju, kjer naj bi se te dni zbralo več kot 30.000 obiskovalcev: tretjina je domačih, dve tretjini pa sta pripotovali iz drugih držav, predvsem s Poljske, iz Ukrajine, Španije, Francije, Romunije, Italije, z Madžarske in celo iz ZDA, da bi se poklonili lepi Gospe, ki se je 24. junija 1981 na vzpetini Podbrdo, ki je del gore Crnica, v bosansko-hercegovski župniji Medžugorje v škofiji Mostar prikazala šestim izbrancem, otrokom, ki so pasli ovce,inUzrli so prelestno žensko z otrokom v naročju, a se ji v šoku niso upali približati. Naslednji dan so spet prišli, tokrat so si upali z Marijo tudi spregovoriti. Ko se je razširila vest o prikazovanjih, so se v Medžugorje začeli zgrinjati upajoči verniki, ki jih ni zmogla pregnati niti komunistična oblast, piše zgodovina, šesterici pa se Kraljica miru še naprej prikazuje, vse od prvega dne, zatrjujejo vidci. Različno pogosto sicer, a njena sporočila, ki si jih zapisujejo in jih tudi objavljajo, temeljijo na postu, molitvi, rožnem vencu, obhajilu, spreobrnjenju in pokori, pojasnjujejo. Zdaj odrasli izbranci danes živijo zadovoljno in polno življenje, vsi so starši, nekateri tudi stari starši, pogosto se udeležujejo zborov vernikov, Marija pa se jim, tako trdijo, prikazuje tudi vpričo njih.In čeprav Cerkev še vedno ni uradno priznala čudežnega prikazovanja, so romanja v Medžugorje, ki žanje svetovni ugled in se odločno postavlja ob bok francoskemu Lurdu in portugalski Fatimi, dovoljena in seveda izjemno priljubljena.Priprave na 40. obletnico so letos zaradi pandemije postregle s številnimi izzivi, pregovarjanjem turističnih delavcev z oblastmi glede protikoronskih ukrepov ni bilo videti konca, a nazadnje se je mestece, v katerem je bilo nekoč le nekaj deset hiš, znova razživelo, ulice so se zapolnile z avtomobili in pešci, tudi iz Slovenije, organizirali so tudi pohod s Podbrda proti cerkvi sv. Jakoba. V tamkajšnjem turističnem uradu pojasnjujejo, da je današnji dan zanje pomemben preizkus: med pandemijo so namreč številni zaposleni izgubili službo ali pa si poiskali delo v drugi panogi, zato srčno upajo, da bo obletnica znova ponudila žarek upanja za boljši jutri in da bo poletna sezona omogočila obisk še številnim romarjem in obiskovalcem.