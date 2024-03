Kraljica je ostala brez glave, pred njo je podobna usoda doletela kapitana

V avstralskem kraju Geelong so se vandali lotili kipa kraljice Viktorije in mu oddrobili glavo, nato pa skulpturo odžagali s podstavka in podrli na tla. Na podstavek so z rdečo barvo zapisali »Kolonija lahko pade« ter tako ponovno izrazili večinsko mnenje Avstralcev, da ne želijo biti več del Skupnosti narodov.

Pozivi po ustanovitvi republike so postali glasnejši po smrti kraljice Elizabete II., ki so jo mnogi oboževali. Čeprav je tudi njen naslednik kralj Karel III. precej bolj priljubljen, kot je bil nekoč, pa predvsem med mladimi prevladuje mnenje, da je monarhijo povozil čas. Ker je njihov vladar tako daleč stran, se redki Avstralci počutijo povezane z britanskim dvorom, mnogi pa še vedno zamerijo nekdanjim vladarjem, med njimi kraljici Viktoriji, vsa grozodejstva, ki so jih nekoč prizadejali prebivalcem Avstralije.

Viktorijini kipi stojijo v mnogih avstralskih mestih. FOTO: Reuters

Viktorijin kip je le zadnji v seriji oskrunjenih skulptur zgodovinskih osebnosti, pred njo je podobna usoda doletela kip kapitana Jamesa Cooka, ki je celino leta 1770 odkril zahodnjakom. »Ti omejenci očitno nimajo pojma o zgodovini Avstralije, še manj o tem, kako vse skupaj deluje,« se je na početje vandalov odzval nekdanji senator Eric Abetz in nadaljeval: »Ti, ki želijo izbrisati zgodovino, se ne zavedajo, da ta pot vodi v diktatorstvo in anarhijo. Treba se je je spominjati, saj lahko le tako poskrbimo, da se grozodejstva ne bodo več ponovila.«

Odzvala se je tudi premierka avstralske države Viktoria Jacinta Allan, ki je dejala, da je pomembno ljudem omogočiti, da izrazijo svoje mnenje, da pa je prav tako pomembno, da to storijo spoštljivo, tako do drugih ljudi kot do njihove in skupne lastnine.