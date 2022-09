Kraljica je petletniku pisala dan pred smrtjo (FOTO)

Poletje se je na Otoku začelo s slavjem ob kraljičinem platinastem jubileju, končalo pa z zgodovinskim pogrebom priljubljene vladarice: kot kaže, pa je bila klena Elizabeta II. še dan pred svojo smrtjo delavna in vestna, s svojo potezo pa se je usidrala v srce petletnega Jamesa McConnella.

Segla mu je v srce

Mladi Britanec je namreč vladarici ob očetovi pomoči poleti pisal ob njeni 70-letnici in se ji zahvalil za čudovito slovesnost, ki si jo je ogledal med izletom v London s starši, dveletnim bratcem in starimi starši; nihče ni pričakoval, da se bo monarhinja odzvala na dečkovo pismo, a zgodilo se je točno to.

Poleti je obiskal London.

Ko si je malce oddahnila od slavja in po prijetno preživetem poletju, je Elizabeta II. očitno znova sedla za svojo pisalno mizo in začela prebirati nabrana sporočila podanikov; med tistimi, ki so ji najbolj segli v srce, je bil očitno tudi James, zato se mu je sklenila zahvaliti za prijazno pozornost. Poslala mu je tradicionalno čestitko s svojima fotografijama in pripisom: »Nadvse lepo se ti zahvaljujem za prijazno sporočilo ob moji 70. obletnici na prestolu. Kraljica Elizabeta, 2022.«

5 let je star deček, ki obožuje britanski dvor.

James, veliki oboževalec britanskega dvora, je bil seveda navdušen nad pozornostjo, a obenem šokiran, kajti dan prej je na Otoku završalo, da se je ljuba monarhinja poslovila: kraljeva pošta je namreč prispela 9. septembra, torej dan po kraljičini smrti, čestitka pa je bila spisana 7. septembra. Kot kaže, je Elizabeta II. še dan prej urejala svojo korespondenco s podaniki, je zadovoljen Jamesov očka Graeme: »Morda je zanjo to storilo osebje, a to ni pomembno, zagotovo niso poslali ničesar brez njene vednosti. Jamesu pa seveda ne bom kvaril navdušenja, saj se mu zdi naravnost neverjetno, da je kraljica zadnji dan svojega življenja pisala ravno njemu!«

Kraljeva pošta je prispela dan po smrti monarhinje.

Družina bo dragocen spomin na kraljico shranila in uokvirila.