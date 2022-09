Kralja Karla III. čaka formalna potrditev, okronan bo kasneje

Poseben svet, v katerem so visoki politični in cerkveni predstavniki ter predstavniki držav Commonwealtha, bo danes v Londonu tudi formalno potrdil Karla III., novega britanskega kralja. Princ Charles je sicer kralj postal v četrtek po smrti matere, kraljice Elizabete II., in si nadel ime Karel III. Danes ga bodo potrdili, okronan pa bo kasneje.

Na srečanju sveta, ki ga bo prvič doslej prenašala televizija, bo novi kralj izrekel prisego, razglasil svojo protestantsko vero ter obljubil, da bo zaščitil škotsko cerkev. Svet se bo po napovedih sestal ob 10. uri po lokalnem času oziroma 11. uri po srednjeevropskem.

Po seji bodo na balkonu palače svetega Jakoba slovesno prebrali razglas o tem, da je Karel III. nov britanski suveren. Kasneje bodo razglas prebrali še v londonskem Cityju, v nedeljo opoldne pa še na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu.

Kakšen bo protokol?

V vmesnem času 26 ur bodo v čast novemu kralju zastave dvignili na vrh drogov, nakar jih bodo znova spustili na pol droga, kjer bodo ostale do konca obdobja nacionalnega žalovanja.

Karel III. se je iz Balmorala na Škotskem, kjer je v četrtek umrla kraljica Elizabeta II., v petek vrnil v London in zvečer po televiziji nagovoril državljane.

V nagovoru se je poklonil materi in obljubil, da bo vse življenje predano služil narodu. Izpostavil je tudi vse najožje člane svoje družine in sinu Williamu podelil naziv valižanskega princa, ki pripada prestolonasledniku.

Na Otoku so po smrti monarhinje, ki je vladala več kot 70 let, razglasili žalovanje. Odpovedani so bili številni javni dogodki. Datuma pogreba Elizabete II. še niso določili, predvidoma pa naj bi ga izvedli čez deset dni.