Kralja je ozmerjal s pujsom

V Jordaniji so po aretaciji politika, ki je bil obsojen zaradi žalitve kralja, izbruhnili nasilni protesti. V prestolnici Amanu so podporniki Osame Al Ajarmeha in drugi, ki se ne strinjajo s strogim režimom, v plakate kralja Abdulaha, ki so na vsakem večjem križišču, metali kamne, zažigali pnevmatike in občinske stavbe. Ali so tudi med protesti koga aretirali, ni znano.

Kazni so visoke. FOTO: Uroš Hočevar

Al Ajarmeh je maja javno izjavil, da so izpadi elektrike, ki so bili takrat v Jordaniji zelo pogosti, »namerni, da bi tako preprečili solidarnostne shode v podporo Palestini«.

Hkrati je kralja Abdulaha označil za prašiča, ki bi ga z največjim veseljem ustrelil med oči. Ker naj bi s temi izjavami spodbujal izgrede in žalil kralja, so se njegovi kolegi, ki so se od izjav popolnoma ogradili, že junija odločili, da ga izključijo iz parlamenta. Ob tem je 109 predstavnikov parlamenta podpisalo memorandum o njegovi dosmrtni izključitvi.

Že to je bilo dovolj, da so po državi izbruhnili protesti, še posebno hudo je bilo v Naouru, predmestju Amana, kjer živi veliko Osamovih podpornikov. V spopadih med policijo in protestniki so bili takrat ranjeni štirje policisti, tokrat o čem podobnem ne poročajo. Zdaj so Osamo Al Ajarmeha tudi na sodišču spoznali za krivega žalitve kralja in ga obsodili na 12 let zaporne kazni s prisilnim delom.

Osamo Al Ajarmeha so že maja izključili iz parlamenta.

V Jordaniji so kazni za žalitev kralja in njegove družine ali spodkopavanje njegove avtoritete zelo stroge. Aprila lani so denimo na eno leto za rešetkami obsodili deklico, ker je dejala, da bi bil njen oče boljši kralj kot Abdulah.