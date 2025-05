Kralj grozljivk Stephen King: Sem mož s srcem majhnega dečka

Največji mojster trilerjev in grozljivk na svetu Stephen King je napisal nov, težko pričakovan in napet roman Never Flinch (Nikoli ne trzni). V njem je 77-letni avtor spet obudil priljubljeno zasebno detektivko Holly Gibney, ki je nastopala že v več njegovih romanih in velja za eno najbolj simpatičnih detektivk v svetu literature.

Roman je zapleten, a poln srhljivih prizorov, in kritiki so navdušeni. Govori o maščevanju in tudi o mizoginiji, saj začne nekega dne zalezovalec groziti slavni zagovornici človekovih pravic, ta pa najame Holly, da bi ga odkrila. Na drugi strani pa se v mestecu dogaja cela drama, saj policija prejme pismo, v katerem nekdo grozi, da bo kmalu umrlo 13 nedolžnih prebivalcev in en krivi. Napoved se začne kmalu uresničevati.

Never Flinch (Nikoli ne trzni) izide naslednji teden. FOTO: Scribner/Amazon

King je res neutruden pisatelj, lani je izdal zbirko 12 žanrsko različnih zgodb You Like It Darker (Radi imate bolj mračno), ki pa so imele skupni element grozljivko, leto dni prej je izšel roman Holly. Sam o sebi rad pravi, da nikakor ni grozljiv tip, da je mož s srcem majhnega dečka. »Spravljenega imam v kozarcu na svoji pisalni mizi.« Znano je, da je velik ljubitelj rock glasbe in ima svojo skupino Rock Bottom Remainders, tudi ko piše, posluša glasno glasbo.

Že pred leti se je iz Maina preselil na Florido, a se rad vrača v hišo sredi gozda blizu Portlanda, kjer se dogaja večina njegovih grozljivih romanov. Že pred leti ga je povozil kombi, ko je hodil po gozdni cesti in bral knjigo. Komaj je preživel. Kombi je pisatelj kar sam odkupil in ga dal uničiti, saj se je bal, da se bo znašel na spletni dražbi.

Je glasen kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa in nikoli ne bi pisal o njem, je povedal v nekem intervjuju, saj se mu zdi preneumen, da bi si ga sploh lahko zamislila pisateljska domišljija. Meni, da ljudje Trumpu verjamejo, ker imajo radi preproste odgovore na zapletena vprašanja, četudi so laži.

»Trump je zelo len človek, zdi se, da sploh ne zna dobro brati in pisati. Odrasel človek, ki ne zna pisati in brati, pa najbrž ne zna niti razmišljati.« Stephen King, ki vsako leto v dobrodelne namene podari okoli pet milijonov dolarjev, javno poziva k zvišanju davkov za najbogatejše Američane, prav tako ne prenaša Elona Muska in drugih bogatašev, ki niso pripravljeni v družbo vlagati svojih milijonov in ki se borijo, da ne bi morda kakšnega koščka svojega bogastva namenili sociali.

Kingove temačne knjige privlačijo tudi različne paranoike in psihopate. Roman Bes so vzeli iz prodaje, ko so knjigo našli v šolski torbi enega od mladih strelcev v neki ameriški srednji šoli. »Včasih se mi zdi, da so moje knjige žal kot nabite pištole za neuravnovešene ljudi.«