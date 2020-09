Sprememba glede karantene, bolnišnice na robu zmogljivosti (VIDEO)

Brez testiranj za otroke z blagimi znaki okužbe

Stroka ter ministrstvo za zdravje so danes dosegli konsenz glede vprašanja, ali testirati vse otroke z znaki okužbe dihal. Po novem tako na testiranje na okužbo s koronavirusom ne bo treba vrtčevskim otrokom ter šolarjem iz prve triade, razen v primeru, ko bi imeli tako znake okužbe dihal kot tudi vročino in drisko, je pojasnil pediater Denis Baš.



Bolnišnice vse polnejše

Inšpektorji izdali za 74 tisočakov glob

Zdravstveni inšpektorji so do sedaj obiskali 698 objektov in izdali 23 glob fizičnim osebam zaradi neuporabe zaščitne maske v zaprtem javnem prostoru. Samo včeraj so nadzor izvedli v 140 različnih objektih. Izdali niso nobene globe, kar je zelo spodbudno in si zasluži zahvalo.



Včeraj je bilo opravljeno tudi 150 nadzorov spoštovanja karantene. Skupno število izvedenih nadzorov je 21.787. Izrečeno je bilo 196 prekrškovnih sankcij, od tega 119 plačilnih nalogov v skupni vrednosti 74.000 evrov.

, državljani se vse glasneje sprašujemo, ali nas čaka zaostritev ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.Vlada je na današnji seji zagotovila sredstva za izvajanje testov iz proračuna v višini do pet milijonov evrov, je na novinarski konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi s koronavirusom povedal vladni govornik. ZZZS mora plačila izvršiti do 21. septembra. Vlada je sprejela tudi odlok o karanteni ​ob vstopu v Slovenijo iz držav s slabšo epidemiološko sliko, ki se zniža s 14 na 10 dni. Skrajšanje stopi v veljavo v nedeljo, 13. septembra, ob 0.00. Podaljšuje se veljavnost negativnega testa na 48 ur. Karantene ob vstopu v državo iz epidemiološko nèvarnih držav kljub zmanjšanju vnosov okužb iz tujine še nekaj časa ne bomo ukinili.Večina tistih, ki zbolijo, zbolijo peti do sedmi dan, redke izjeme lahko zbolijo tudi npr. 30. dan, je pojasnil direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Tveganje ob znižanju karantene je po njegovem minimalno.Rozman je povedal, da je virus dosegel najranljivejše populacije v domovih za starejše in da se ob vse več okužbah bolnišnice začenjajo polniti s pacienti, ki imajo covid 19. Bojijo se, da bo kapaciteta v bolnišnicah kmalu presežena, kar pomeni mobilizacijo več postelj, to pa bi lahko pomenilo odpovedi drugih pregledov in daljšanje čakalne dobe. Rozman je izrazil željo, da bi čim prej dobili cepivo in se vrnili v normalnost. Ob tem je posvaril, da bo normalnost prihajajočo zimo drugačna in pozval k nošenju mask, razkužil in držanju fizične distance, kar so po njegovem učinkoviti ukrepi, s katerimi lahko znižamo število okužb. »Morda vam je ob tem nelagodno, a pomislite na nekatere, ki po ves delovnik nosijo maske, a jim ni odveč, saj s tem ščitijo vas in seveda tudi sebe.« Pozval je tudi, da si vsi naložimo aplikacijo #OstaniZdrav in epidemiologom razkrivamo pretekle kontakte v primeru okužbe.