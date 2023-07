Kostova mama presenetila policiste na mejnem prehodu, to jih je spraševala

Miljana Kecmanović, mati dečka Koste Kecmanovića (13), ki je odgovoren za masaker na OŠ Vladislav Ribnikar v Beogradu, je 24. junija skušala prestopiti mejo prek prehoda Prohor Pčinjski na jugu Srbije, a so jo takoj ustavili. Kot je izvedel portal Republika.rs, so Miljano Kecmanović poslali nazaj in jo zaslišali.

»Na vprašanja je odgovarjala kratko in skoraj nezainteresirano ter inšpektorje večkrat prekinila s svojimi vprašanji. Eno najbolj šokantnih se je nanašalo na njeno vozilo, ki je ostalo na meji. Kostova mama je dejala: 'A mi boste zdaj vi vrnili avto z meje?' To vprašanje kar je preiskovalce zmedlo. V tistem trenutku to ne bi smelo biti pomembno, a zdi se, da je pomembno za Miljano Kecmanović,« za portal Republika.rs povedal dobro obveščeni vir.

Dečkovo mamo in hčerko so vrnili z mejnega prehoda, ker preiskava zoper mamo še poteka, vse njeno premoženje pa je začasno blokirano.

Zahtevajo prepoved zapuščanja države

Ministrstvo za notranje zadeve je takoj zahteval prepoved zapuščanja ozemlja Srbije za Kecmanovićevo, piše Republika.

Kostova mati sicer nima prepovedi zapustiti države bivanja, a proti njej poteka preiskava in mora biti ves čas dosegljiva preiskovalnim organom.

Družino dečka morilca so tožili tudi starši, katerih devet otrok je bilo ubitih v masakru.

Od nesrečnega dogodka je dečkov oče v priporu zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper javno varnost, ker je, kot je osumljen, mladoletnega sina uril v streljanju na strelišču in ni ustrezno zavaroval prostora, kjer je hranil pištole.