Kosta hoče na svobodo! To so vprašanja, ki jihvsak dan postavlja zdravnikom

Trinajstletni Kosta K., ki je 3. maja ubil devet otrok in varnostnika na beograjski šoli, je še vedno na nevrološkem oddelku psihiatrične bolnišnice za otroke in mladino. Kot poročajo srbski mediji, zdravnike vsak dan sprašuje: »Ali danes odhajam? Zakaj me sploh imate tu?«

Deček je najmlajši masovni ubijalec na svetu. Vse od zagrešenega masakra pa je zaprt v bolnišnici, ki jo varuje več patrulj policistov. Srbski mediji pišejo, da deček ne kaže nikakršnega obžalovanja za storjeno krvavo ubijanje, nekaj dni po prihodu v bolnišnico pa da je začel postavljati vprašanja, zakaj ga ne spustijo domov.

Dolgočasi se

Kosta je zaklenjen v sobi in ni agresiven, zato ne potrebuje fizičnega varovanja. Z njim se pogovarjajo samo zdravniki, saj imajo nalogo podati strokovno mnenje o njegovem psihološkem stanju.

Menda mladenič še vedno ne izkazuje nobene empatije do ubitih, niti obžalovanja za storjeno. Še vedno tudi trdi, da se masakra ne spomni. Čeprav je po prijetju hladnokrvno priznal, da je pobil otroke in varnostnika, »ker je psihopat«.

»Ni vznemirjen, vsakodnevno sprašuje, kdaj bo lahko odšel domov. Vseh dvajset dni, odkar je na psihiatriji, nikoli ni omenil žrtev, nikoli pa niti staršev niti mlajše sestre niti nobenega sorodnika ali prijatelja.

Doslej imel samo dve pritožbi

Doslej je Kosta imel samo dve pritožbi, povedal je, da se dolgočasi in vprašal, če bi lahko dobil kakšno konzolo z videoigricami ali računalnik, da ubije nekaj časa. Nekajkrat je pokritiziral tudi hrano – da je enolična in nezdrava, ter se pozanimal, ali si lahko kaj naroči.