Kos filmske zgodovine: legendarne sani prodane za skoraj 15 milijonov

Beverly Hills • Osrednji simbol kultnega filma Državljan Kane Orsona Wellesa, lesene sani, ki imajo rdeč sedež in napis Rosebud, so na dražbi prodali za vrtoglavi znesek. Sani so dolgo veljale za izgubljene, anonimni kupec pa je zanje odštel kar 14,75 milijona dolarjev.

Za legendarni film iz leta 1941 so za uvodni prizor izdelali več lesenih sani z rdečim sedežem in napisom Rosebud. Vsaj tri so se ohranile do danes, ene izmed njih je leta 1982 za 60.500 dolarjev kupil režiser Steven Spielberg, ki je rekvizit pozneje podaril muzeju v Los Angelesu. Nekdo je druge sani leta 1996 kupil za 233.000 dolarjev.

Na dražbi pa so se zdaj znašle tiste, ki so dolgo veljale za izgubljene. Leta 1984 so pristale v rokah režiserja Joeja Danteja. Takrat je v istem studiu, ki je produciral Državljana Kana, snemal film Explorers, med čiščenjem skladišč pa ga je eden od delavcev, ki je vedel, da ima rad starinske filme, vprašal, ali si jih želi, poroča BBC.

Ker je velik oboževalec filma, je brez oklevanja dejal, da jih bo z veseljem vzel, in jih tako rešil pred uničenjem. »Da si kot režiser lastiš rekvizit, ki je tako pomemben element zaklada kinematografije, ima velik pomen,« pravi Dante, ki je film oklical za enega najboljših, kar so jih kdaj posneli. Sani je pozneje vključil v filme, ki jih je režiral, tudi v Gremline 2 (Gremlins 2: The New Batch) – to so opazili le »najbolj pozorni oboževalci«.

Za sani, ki veljajo za enega najmočnejših simbolov v kinematografskem pripovedovanju zgodb, so iztržili kar 14,75 milijona dolarjev (okoli 12,7 milijona evrov). Tako so postale drugi najdražji filmski spominek, kar so jih kdaj prodali. Na prvem mestu še vedno ostaja par rubinastih čeveljcev, uporabljenih v filmu Čarovnik iz Oza, ki je bil decembra prodan za 32 milijonov dolarjev. »Poleg Dorothyjinih rubinastih čeveljčkov so sani iz filma Državljan Kane eden najbolj ikoničnih predmetov v zgodovini Hollywooda,« je povedal Joe Maddalena, podpredsednik dražbene hiše Heritage Auctions, ki je organizirala dražbo.

Bič, ki ga je Harrison Ford vihtel v filmu Indiana Jones in zadnji križarski pohod in ki je nekoč pripadal princesi Diani, pa so dan pozneje na dražbi prodali za 525.000 dolarjev. I. R.