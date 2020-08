Korupcijski škandal pregnal kralja

REUTERS PICTURES Španski kralj Felipe, na fotografiji z ženo Letizio, je očetovo odločitev sprejel. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Nekdanji španski kraljbo zaradi korupcijskega škandala, s katerim je škodil ugledu monarhije in osramotil sina, zdajšnjega kralja, zapustil domovino, s tem, je dejal 82-letnik, želi sinu olajšati vlogo na čelu države; kralj je postal pred šestimi leti, ko je oče abdiciral.Marca je kralj očetu odvzel letno rento in se odpovedal očetovi osebni dediščini, saj so se pojavila poročila, da je prav on dedič milijonov evrov, ki so se stekli na očetov račun iz sklada, povezanega s Savdsko Arabijo. Tri mesece pozneje je špansko vrhovno sodišče začelo preiskavo vloge bivšega kralja v dogovoru, na podlagi katerega je konzorcij španskih podjetij dobil 6,7 milijarde evrov vredno pogodbo za gradnjo železniške povezave med Medino in Meko. Zaradi njegove imunitete se lahko osredotoči le na dejanja, ki jih je storil po abdikaciji.V ponedeljek zvečer je španska kraljeva hiša objavila pismo, ki ga je Juan Carlos poslal Felipeju, v njem pojasnjuje, da se bo izselil iz Španije zaradi »posledic, ki so jih povzročili nekateri dogodki v mojem življenju«. Sprejel je odločitev, je zapisal, zapustil bo kraljevo palačo in državo ter tako pomagal sinu »izvrševati obveznosti«, ki jih ima kot kralj. »Gre za izjemno čustveno odločitev, ki pa jo sprejemam z veliko mirnostjo. Skoraj 40 let sem bil španski kralj in v vseh teh letih sem želel le najboljše za Španijo in krono.« Kam odhaja, v pismu ni zapisal, prav tako ne, kdaj namerava zapustiti domovino.Španska vlada odločitev spoštuje, so sporočili, in še, da odločitev kaže »transparentnost, ki je vselej vodila kralja Felipeja, odkar je prevzel prestol«. Kraljeva hiša je sporočila, da je Felipe sprejel očetovo odločitev ter izrazil hvaležnost in spoštovanje.