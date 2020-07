Koronavirus v vrtcu: v karanteni že 41 otrok in šest zaposlenih

V enoti Izvir Vrtca Rogaška Slatina so v sredo zabeležili prvo okužbo z novim koronavirosum pri otroku, v četrtek pa še dve okužbi pri strokovnih delavkah. V karanteni je tako 41 otrok, poleg njih pa še šest zaposlenih, je danes za STA povedala ravnateljica vrtca Majda Plavčak. V karanteni je tudi župan Rogatca Martin Mikolič, ki je bil v stiku z okuženo osebo.



Kot je dejala Plavčakova, so v vrtcu zaprli tri igralnice, umivalnico in enega izmed vhodov oziroma so zaprli tisti del vrtca, kjer so zaznali okužbo. Vrtec je še vedno odprt, otroci pa lahko vstopajo skozi pet preostalih vhodov.



V vrtcu so v stalnem stiku z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, v četrtek pa so z zunanjimi izvajalci opravili temeljito razkuževanje prostorov, v katerem so bivale okužene osebe.



Medtem pa je Mikolič za STA povedal, da je v karanteni z ženo, ker sta bila v stiku s taščo, ki pa je okužena z novim koronavirusom. Za zdaj se počuti dobro, testiral se ni, karantena pa se mu bo iztekla v četrtek.



V Rogaški Slatini je bilo v zadnjih sedmih dneh osem potrjenih primerov, od tega samo v sredo pet primerov.