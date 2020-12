Koronavirus prodrl še na zadnjo, sedmo celino

Novi koronavirus je dosegel tudi Antarktiko, ki je bila doslej brez okužb. Čilska vojska je sporočila, da so potrdili 36 okužb z novim koronavirusom v njihovi raziskovalni postaji Bernardo O'Higgins. S tem so okužbe zabeležili na vseh sedmih celinah.

Vse okužene, med katerimi je bilo 26 pripadnikov vojske in deset vzdrževalnih delavcev, so evakuirali v Čile, poroča britanski BBC.



O okužbah na Antarktiki poročajo samo nekaj dni po tistem, ko je čilska vojaška mornarica potrdila, da so potrdili tri okužbe na ladji, ki je raziskovalni postaji prepeljala zaloge in osebje. V Čile se je ladja vrnila 10. decembra, po vrnitvi pa so okužbo potrdili trem članom posadke.



Čilska vojaška mornarica je zagotovila, da so bili vsi na ladji ob odhodu proti Antarktiki negativni na testu PCR.



Raziskovalna postaja Bernardo O'Higgins je ena od štirih stalnih postaj Čila na Antarktiki, ki jih vse vodi vojska.

Čile je sicer v pandemiji covida-19 šesta najbolj prizadeta latinskoameriška država s potrjenimi več kot 585.000 primeri okužbe.