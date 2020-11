Koronavirus pri sosedih krožil že septembra ali avgusta lani

Novi koronavirus je po Italiji krožil že septembra lani, morda pa že celo avgusta, je pokazala študija italijanskega inštituta za rakava obolenja (INT). To kaže, da bi se lahko koronavirus iz Kitajske v druge dele sveta razširil že precej prej, kot so znanstveniki domnevali doslej. O izbruhu virusa v kitajskem Vuhanu so poročali konec decembra.



INT je proučeval vzorce krvi 959 zdravih oseb, ki so sodelovale v programu odkrivanja raka na pljučih med septembrom lani in marcem letos, ko so program prekinili zaradi pandemije covida 19. Med udeleženci, ki so vsi redni kadilci, je bilo 60 odstotkov moških, 50 odstotkov jih je bilo iz dežele Lombardija. Stari so bili od 55 do 65 let, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Protitelesa proti novemu koronavirusu so odkrili pri 111 udeležencih (11,6 odstotka). 14 odstotkov med njimi jih je imelo protitelesa v krvi že septembra, pri 30 odstotkih pa so jih odkrili v drugem tednu februarja.



Tisti, ki so imeli protitelesa septembra, prihajajo iz petih italijanskih dežel. Trije iz Benečije (Veneta), po eden pa iz Emilije in Romanje, Ligurije, Lombardije in Lacija. Skupaj so pozitivne vzorce odkrili pri ljudeh iz 13 od 20 italijanskih dežel. Največ, 53,2 odstotka, v Lombardiji. »Pri prvih primerih, ki so imeli protitelesa septembra, je možno, da so se okužili že avgusta,« je povedal soavtor študije Giovanni Apolone. To pomeni, da so se okužili septembra Dodatne analize, ki so jih izvedli na univerzi v Sieni, so ob tem pokazale, da je imelo protitelesa, ki uničijo virus, šest od 111 ljudi, od tega štirje v začetku oktobra. To pomeni, da so se okužili septembra.



Italijanska študija je zadnja v vrsti raziskav, ki so odkrile, da je virus po svetu krožil že nekaj mesecev pred izbruhom pandemije. Med drugim so iz Francije aprila sporočili, da so imeli prvi primer okužbe z novim koronavirusom že konec decembra lani. Pred tem so za prve v Franciji in Evropi veljali trije primeri, potrjeni konec januarja letos.