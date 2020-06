Koronavirus ne pojenja: na Hrvaškem in Srbiji porast, težave v Nemčiji

Težave v Nemčiji

Med zaposlenimi v nemškem mesnopredelovalnem obratu Tönnies v zvezni deželi Severno Porenje in Vestfalija so potrdili že več kot 1000 okužb z novim koronavirusom, so sporočile lokalne oblasti. Doslej so izvedli 3127 testiranj, odkrili pa 1029 primerov okužbe.



Oblasti okraja Gütersloh, kjer je mesnica, so v petek odločile, da mora vseh okoli 6500 zaposlenih v tem obratu skupaj z njihovimi družinskimi člani v karanteno. To velja tudi za upravo in vodstvo koncerna. Nekateri sicer lahko prihajajo v obrat, a se lahko gibljejo samo med bivališčem in klavnico.

V Srbiji so od petka zabeležili še 94 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Ena oseba je zaradi covida 19 tudi umrla, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. V Srbiji je trenutno 654 aktivno okuženih z novim koronavirusom. 18 jih morajo zdraviti z medicinskimi ventilatorji. V Srbiji so doslej zabeležili skupno 260 smrtnih žrtev covida 19.Na Hrvaškem so od petka zabeležili še 19 primerov okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje dnevno število po 8. maju, ko so imeli 36 primerov. Največ okuženih v preteklih 24 urah, po sedem, je bilo na območju Zagreba in Splita, je objavil hrvaški štab civilne zaščite.V Sloveniji je bilo v petek potrjenih trikrat toliko okužb s koronavirusom kot dan prej