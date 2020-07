Koronagrozljivka v Srbiji, zdravniki obupano kličejo na pomoč

Protesti v prestolnici

Koronakriza v Srbiji iz dneva v dan dobiva večje razsežnosti. Samo ponoči je bolnišnici v Novem Pazarju umrlo 10 pacientov, pozitivnih na novi koronavirus. »Za nami je težka noč,« je za Telegraf dejal koordinator bolnišnice. Čez dan naj bi v njihov kraj prispela skupina zdravnikov iz BiH, ki jim bo pomagala v boju proti koronavirusu.Čeprav je bilo največ novih okužb od začetka novega povečanja števila primerov v Beogradu, je največ umrlih v Novem Pazarju, Tutinu in Sjenici (v pokrajini Sandžak).V četrtek je bilo v Srbiji odkritih 266 novih primerov, 120 ljudi je na respiratorjih.Že tri dni pa v Beogradu zvečer protestira veliko ljudi . V četrtek o nasilju niso poročali, so se pa protesta udeležili predvsem mladi, ki so mirno sedeli pred skupščino. Kot so povedali za regionalno televizijo N1, želijo na ta način pokazati svoje nestrinjanje z razmerami v zdravstvu in opozoriti, da so poteze državnih oblasti v zadnjem mesecu dni privedle do katastrofalne epidemiološke situacije in kolapsa zdravstvenega sistema.