Koronaeksplozija na Balkanu: Srbi iščejo razloge

Se je okužba razširila na derbiju?

Razmere na Balkanu so zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa vse slabše. V kar 10 srbskih mestih so razglasili izredne razmere. V zadnjih dneh so v ambulantah za covid 19 v Beogradu pregledali več kot 1000 pacientov. Direktor kliničnega centra Kragujevac pa je po poročanju Blica dejal, da je bilo včeraj več bolnikov s hujšimi bolezenskimi znaki kot v minulih dneh.V zadnjih treh dneh so ugotovili skoraj 1000 novih primerov. V četrtek 359, v petek 309 in v soboto 325. V srbskih bolnišnicah se trenutno zdravi 2347 pacientov, od tega jih je 86 na respiratorjih. V soboto je zaradi covida 19 umrlo osem oseb, skupno pa 306.Srbsko javnost zato v teh dneh povsem upravičeno begata poslabšanje stanja in eksplozija okužb v Beogradu. Glede na to, da je inkubacijska doba dva tedna, razloge iščejo v različnih dogodkih.Kot prvega navajajo dejstvo, da so se v drugi polovici maja odprle meje in da ni bilo več potrebno dokazilo o neokuženosti pri vstopu v državo. Kmalu zatem so se začeli vračati študenti v študentske domove, tisti iz Srbije in tudi iz Republike srbske in Črne gore. S 1. junijem so bile znova dovoljene nogometne tekme pred gledalci. Dovoljeni so bili maturantski plesi, ekskurzije in druženje do 1000 oseb na prostem. 10. junija je bil na stadionu Partizana odigrana polfinalna pokalna nogometna tekma, ogledalo pa si jo je več kot 15.000 navijačev.Z 11. junijem so bila dovoljena druženja v zaprtih prostorih do 500 ljudi, prav tako so odprli nočne klube in splave. 21. junija je bilo organiziranih več različnih srečanj.Srbija je na slovenskem rdečem seznamu. To pomeni, da morajo tisti, ki se v Slovenijo vrnejo iz Srbije, v 14-dnevno karanteno. Ukrep proti Srbiji je uvedla tudi Grčija. Z jutrišnjim dnem zapirajo meje za Srbe. Vsi tisti turisti, ki so trenutno v Grčiji, lahko zapustijo državo.