Koronaeksperiment, ki vliva upanje (VIDEO)

En mesec po eksperimentalnem koncertu v Barceloni, ki se ga je udeležilo 5000 gledalcev, ki so se morali pred koncertom testirati, so znani rezultati. Želeli so ugotoviti, kako so takšni dogodki nevarni glede širjenje virusa. Po poročanju BBC se je izkazalo, da so 14 dni po koncertu okužbo potrdili le pri šestih osebah, od teh pa so pri štirih potrdili, da se niso okužili na koncertu.Infektologje povedal, da niso našli nobenih dokazov za širjenje okužb med dogodkom. Gledalci so ves čas nosili maske, varnostne razdalje pa se niso držali. To je bil prvi večji koncert v Evropi po izbruhu pandemije.Podoben eksperiment so maja izvedli tudi na Nizozemskem s 1500 ljudmi.