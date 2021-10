Covid ne pozna milosti: to so zgodbe nosečnic v Srbiji, ki so umrle

Zaradi covida 19 je v Srbiji v zadnjem obdobju umrlo najmanj devet otročnic in nosečnic, prebivalce pa je v začetku tedna pretresla še novica o smrti 26-letne novopečene mame D. J., ki je za seboj pustila trimesečnega novorojenčka.

»Mlada mamico so k nam pripeljali v hudem zdravstvenem stanju, z uničenimi pljuči zaradi virusa, zato smo jo nemudoma sprejeli na intenzivni oddelek, jo intubirali, a ji žal nismo mogli pomagati,« je povedal direktor covidne bolnišnice v Karaburmi.

»Neverjetno, koliko nosečnic in otročnic umira zaradi covida v zadnjem času. Tudi njej so svetovali, naj se cepi v nosečnosti. Nimamo pojasnil, zakaj se to dogaja, ampak le nasvet srbskih, evropskih in svetovnih združenj ginekologov, naj se cepijo,« je dodal.

Porodnica iz Aranđelovca dojenčka videla samo na fotografiji

Smrt 33-letne porodnice iz Aranđelovca, ki je umrla 10. oktobra, je prav tako pretresa javnost. Rodila je zdravega otroka, ki pa ga je zaradi covida videla samo na fotografiji, potem pa je umrla. Tistega dne je soprogu povedala, da jo bodo premestili na drugi oddelek in na kisik, nato je umrla. Zdravniki so potrdili obojestransko vnetje pljuč.

»Okužila se je pred tremi tedni. Dobila je vročino. Takoj smo jo peljali k zdravniku. V Aranđelovcu so potrdili, da ima korono, in jo poslali domov na hišno zdravljenje. Pet dni se je mučila z vročino, potem pa je v petek zvečer dobila napad dušenja. Začela se je odpirati in krvaveti. Zgodaj zjutraj smo šli v bolnišnico,« je za medije povedal soprog nesrečne ženske Dalibor. Zdravstveno stanje se ji je naglo poslabšalo, intubirali so jo, oživljali, vendar brez uspeha. Dalibor je povedal, da se njegova soproga ni cepila, ker so ji tako svetovali na kliniki v Novem Sadu, kjer je imela ginekologa.

Žal to ni bila edina nosečnica ali otročnica, ki je izgubila bitko s covidom. V Srbiji je umrlo najmanj devet žensk zaradi posledic zahrbtnega virusa. Večina ni bila cepljena.

Ana je rodila v osmem mesecu

Porodnica Ana (36) iz Vrnjačke Banje je umrla 8. oktobra, potem ko je predčasno s carskim rezom rodila v osem mesecu nosečnosti. V bolnišnico so jo sprejeli v zelo slabem zdravstvenem stanju, potem pa je po štirih dnevih tam umrla. Cepljena ni bila.

Dvajsetletnica je nosila dvojčke

Nosečnica Jovana (20) je umrla 6. oktobra v UKC Niš zaradi okužbe s koronavirusom, priključena je bila na predihavanje. Umrla sta tudi otroka, dvojčka v četrtem mesecu.

To je le nekaj tragičnih zgodb iz Srbije.

Nosečnice od dva- do štirikrat večje tveganje za hujši potek bolezni

»Ob okužbi s sars-cov2 imajo nosečnice od dva- do štirikrat večje tveganje za hujši potek bolezni kot enako stare nenoseče ženske. Pogosteje so sprejete v enoto intenzivne terapije, pogosteje potrebujejo mehansko ventilacijo in imajo povečano tveganje za smrt. Pri okužbi v nosečnosti je po podatkih iz literature večje tveganje za carski rez in prezgodnji porod, predvsem pri hujšem poteku bolezni,« navajajo v Združenju za perinetalno medicino Slovenije.

Nosečnicam svetujejo cepljenje s cepivi mRNA, a poudarjajo, da bilo pri vektorskih cepivih opaziti več tveganja pri nosečnicah in otročnicah kot pri nenosečih ženskah.