Korona ji je vzela Ameriko in zabavo

Če bi bilo vse, kot je treba, bi danes nasmejana Ilka odštevala dneve, ko bi položila v svoj kovček še zadnji kos opreme in se odpravila v Severno Ameriko. A letos od tega ne bo nič, Ilka ostaja v Evropi. Mednarodna smučarska zveza (FIS) je že avgusta zavoljo zajezitve korone sprejela vrsto ukrepov, med katerimi je tudi ta, da v koledarju ni tekem v ZDA in Kanadi. Naša šampionesa se navaja na novo realnost. Kdo, če ne športnice in športniki, so mojstri prilagajanja, Ilka pa ni izjema pri tem. »Nova realnost se zdi že kar stalnica, tako da bi lahko govorili le o realnosti, ki se je moramo zavedati in temu primerno delovati. Za vsakega je to nekaj novega, tako je tudi za nas, smučarje. Imamo pa to srečo, da treniramo in tekmujemo zunaj, tudi nismo v kontaktnem športu,« Ilka v tem, kar se nam je zgrnilo nad glave, najde nekaj dobrega.

Na masko smo navajeni

Najpomembnejša je tekma s časom

»Še vedno so protokoli zelo strogi, kar bom najbolj občutila na tekmah. V ekipi se zavedamo, da virus obstaja, da je nevarnost okužbe, zato smo previdni, delujemo preudarno in odgovorno. Imamo srečo, da smo v primerjavi z drugimi manjša ekipa, ki je tudi bolj agilna in prilagodljiva. Zavedamo se, da okužba lahko pomeni odsotnost s tekem, česar si seveda ne želimo. Tako da – ja, na masko smo navajeni in je redno v uporabi, umivanje in razkuževanje rok ter drugi ukrepi nas že ves čas spremljajo!« poudari Štuhčeva. V njeni ekipi se hierarhija ni menjala. Mamaostaja vodja ekipe, poleg dvojca hči&mama pa so še trener, serviserter, fizioterapevtka, kineziologinja, odgovorna za kondicijsko pripravo. Zaradi korone so sicer že odpadle priprave v Južni Ameriki.»Vse to pa nas ne sme odvrniti od cilja – to je pokazati čim hitrejše in najboljše vožnje na tekmah. Te bodo, kakršne bodo oziroma kakršne bo mogoče izpeljati v tistem času. Kot po navadi je zame najpomembnejša tekma s časom. Če sem vsak dan na maksimumu, si nimam česa očitati in je treba živeti z rezultatom,« Ilka spregovori o svojih ambicijah v sezoni. Ta se bo zanjo začela 5. in 6. decembra z dvema superveleslaloma v St. Moritzu, kjer je ne nazadnje 12. 2. 2017 postala svetovna prvakinja v smuku. Še več – Ilka bo lovila tudi svojo deseto zmago v svetovnem pokalu, trenutno jih ima devet. Letošnjih končnih vrstnih redov pa ne bo krojil le čas. Da bomo prišli do konca tekme, bo imel prvo besedo test na koronavirus. Kot pojasnijo na Smučarski zvezi Slovenije, se vsi njihovi tekmovalci testirajo na Golniku, na prizorišče pa prihajajo z negativnim testom. Tako bo tudi z Ilko, ki nam je še povedala, da se še vedno rada smeje, zdaj zaradi maske pač z očmi. »Mislim, da kar se tiče nasmehov z očmi, ni bilo nikoli težav,« je dodala Mariborčanka, ki bo v ponedeljek, 26. oktobra, praznovala 30. rojstni dan. V nekih drugih časih bi bila zabava in pol, tako pa se bo morala Štuhčeva znajti po svoje, le v krogu najbližjih.Drago Perko, foto Matej Družnik, instagram