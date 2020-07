Korona je uničila turizem: številke so nepredstavljive

Hrvati so obupani. Niti nižje cene ne prepričajo turistov, da bi množično dopustovali pri naših južnih sosedih, kot se je to dogajalo prejšnja leta. Od začetka julija do danes so našteli dva milijona turističnih obiskov, kar je 54 odstotkov manj kot v istem mesecu lani, je sporočila Hrvaška turistična skupnost (HTZ). Kot so dodali v skupnosti, je bilo največ turistov iz Nemčije in Slovenije, njihov delež je dosegel 90 odstotkov lanskega.



Hrvati so letos računali na 13 milijard evrov zaslužka od turizma, uresničili bodo le slabo polovico tega zneska. Kot pravijo predstavniki turističnih organizaciji, bo že to velik uspeh. Direktor HTZ Kristjan Staničić je ocenil, da so dosedanji julijski turistični izkupički dobra napoved za avgust. Kot je dodal, je trenutno na počitnicah na Hrvaškem približno 700.000 ljudi.

​

Izpostavil je še pomembnost odgovornega vedenja vseh, da bi obdržali podobo Hrvaške kot varne turistične destinacije v času pandemije covida 19.