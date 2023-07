Koran zagorel, muslimanski svet pobesnel

V sredo, na prvi dan muslimanskega praznika kurban bajram, je v znak protesta ter svobode govora Švedska dovolila protesten sežig več strani Korana pred glavno mošejo v Stockholmu. Sežgal jih je 37-letni Salvan Momika, ki je pred nekaj leti iz Iraka pobegnil na Švedsko. Dejanje je, pričakovano, povzročilo vihar v muslimanskih državah po vsem svetu. Kot je poudarila Arabska liga, bi se morala Švedska boriti proti islamofobnim idejam in skrajnežem, ne pa jih spodbujati. Organizacija je še poudarila, da gre za napad na bistvo muslimanske vere.

Prav tako so zažigali mavrične zastave, ki so znak podpore skupnosti LGBTQ+.

Maroko je v odziv odpoklical svojega veleposlanika na Švedskem in povabil na pogovor švedskega odpravnika poslov v Rabatu. Do odločitve švedskih oblasti, ki so dovolile sežig Korana, je bil kritičen tudi Irak. Kot je sporočilo zunanje ministrstvo v Bagdadu, tovrstni dogodki razvnemajo čustva muslimanov po vsem svetu in so zanje nevarna provokacija.

Nekaj deset iraških protestnikov se je medtem na poziv šiitskega muslimanskega voditelja Moktade Al Sadra zbralo pred švedskim veleposlaništvom v Bagdadu. Zahtevali so odstop švedskega veleposlanika, med shodom pa so vdrli v veleposlaništvo in v njem ostali približno 15 minut. Stavbo so mirno zapustili, potem ko so na območje prispele varnostne sile.

Protestniki so delili letake s sporočili v arabščini in angleščini, na katerih je pisalo: »Naša ustava je Koran.« Prav tako so zažigali mavrične zastave, ki so znak podpore skupnosti LGBTQ+. Da gre za izzivanje čustev muslimanov, je opozoril tudi Egipt, ki je sežig Korana na prvi dan kurban bajrama, enega najpomembnejših muslimanskih praznikov, označil za sramotno dejanje.