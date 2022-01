Kontroverzni zemljevid inteligence: Slovenci smo ...

Zemljevid prikazuje, kako so prebivalci vzhoda, predvsem pa Balkana, precej manj inteligentni kot pa prebivalci zahoda, poroča National Geographic. Zemljevid je ustvaril češki jezikoslovec Jakub Marian in ga objavil na svojem blogu, uporabil pa je podatke iz kontroverzne raziskave Richarda Lynna in Tatua Vanhanena. Ta sta svoje ugotovitve zapisala v knjigi Intelligence: A Unifying Construct for the Social Sciences, kjer nakazujeta, da je inteligenčni količnik v veliki meri povezan z uspešnostjo posameznih narodov na testih, kot sta PISA ali TIMSS, ki merita izobrazbo populacij. Njune raziskave so sicer drugi raziskovalci ostro napadli in jih ocenili kot metodološko problematične.

Inteligentnejši od Američanov

Povprečna inteligenca državljanov Slovenije naj bi bila 98, enako Hrvatov, Srbije 90, Makedonije 91, BiH 93. Slabši od Srbije sta samo še Črna gora s 86 in pa Albanija z 82, kar je najnižje v Evropi, medtem ko naj bi bili najinteligentnejši Finci (101). Je pa stanje v Evropi veliko boljše in bolj enotno kot v nerazvitem delu sveta, kjer so te vrednosti včasih pod 70, medtem ko imajo na primer prebivalci ZDA povprečje 97.