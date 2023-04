Konservativec Wegner novi župan Berlina

Berlin je po več kot dveh desetletjih znova dobil konservativnega župana. Vodja krščanskih demokratov (CDU) v Berlinu Kai Wegner je bil po večurnem dramatičnem glasovanju v mestni skupščini v četrtek izvoljen za župana nemške prestolnice, ki jo bo odslej vodila črno-rdeča koalicija.

Wegner je bil izvoljen šele v tretjem poskusu z navadno večino glasov poslancev svoje stranke CDU in socialdemokratov (SPD). Koalicijska partnerja imata v 159-članskem deželnem parlamentu skupaj 86 poslancev, prav toliko glasov pa je Wegner tudi prejel v tretjem krogu tajnega glasovanja. Proti je glasovalo 70 poslancev.

50-letni Wegner je prvi župan iz vrst CDU na čelu Berlina po 22 letih.

50-letni nekdanji zavarovalničar, ki je bil med letoma 2005 in 2021 poslanec nemškega bundestaga, bo nasledil dosedanjo županjo, socialdemokratko Franzisko Giffey. Ta bo v berlinskem senatu, ki predstavlja izvršno oblast, postala senatorka za gospodarske zadeve.

Prednostne naloge

Do oblikovanja zavezništva med CDU in SPD je prišlo po tistem, ko so volivci na ponovljenih volitvah v berlinski deželni parlament februarja največ glasov namenili konservativcem. Na drugo mesto so se uvrstili socialdemokrati, ki so dosegli svoj najslabši izid v prestolnici po drugi svetovni vojni, in Zeleni.

V Berlinu so morali zaradi številnih nepravilnosti ponoviti deželne in lokalne volitve, ki so prvotno potekale 26. septembra 2021 - hkrati z zveznimi parlamentarnimi volitvami.

50-letni Wegner je prvi župan iz vrst CDU na čelu Berlina po 22 letih. Nova črno-rdeča koalicija bo zamenjala zavezništvo SPD, Levice in Zelenih, ki je vladalo v prestolnici od leta 2016.

Med prednostnimi nalogami nove koalicije bosta gradnja stanovanj in cenovno dostopno bivanje, saj so cene najemnin v prestolnici močno narasle.