Kongresnica nad Melanio: Naj Trump najprej preveri njene dokumente

Maxine Waters, 86-letna kongresnica iz vrst demokratov, je nedavno komentirala ukrepe predsednika Donalda Trumpa glede nezakonitih priseljencev. Na zborovanju v Los Angelesu je izpostavila, da bi moral Trump najprej preveriti dokumentacijo svoje žene Melanie Trump in njenih staršev. »Ne vemo, ali imajo njeni starši vse potrebne papirje. Morda bi bilo bolje, da to preverimo,« je dejala Watersova. S temi besedami je namignila, da bi moral Trump najprej poskrbeti za lastno družino, preden začne preganjati druge.

Njena izjava je hitro postala viralna, odzval pa se je seveda tudi Trumpov tesni prijatelj in sodelovec Elon Musk. Musk je na družabnem omrežju X zapisal: »Na neki točki bodo številni zločini, ki jih je zagrešila Maxine Waters, prišli za njo.«

V Ameriki že 30 let

Melania Trump je bila rojena v Sloveniji leta 1970 in se je leta 1996 preselila v New York, da bi nadaljevala svojo manekensko kariero. Donalda Trumpa je spoznala leta 1998 na zabavi, poročila pa sta se sedem let pozneje. Melania je sprva pridobila dovoljenje za vstop v Združene države Amerike s t. I. Einsteinovo vizo, ki je rezervirana za osebe, ki so na svojem področju dosegle izjemne dosežke.

Kot lahko razberemo iz njene biografije, je Melania pridobila ameriško državljanstvo leta 2006. Njena starša sta postala ameriška državljana leta 2018, kar ni v skladu s trditvami Watersove, da bi bilo treba preveriti, ali ima njen oče, Melanijina mama Amalija je na žalost lani januarja umrla, urejene vse papirje za bivanje v Ameriki.