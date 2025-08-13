Konec vojne po načelu vzemi ali pusti

Pred petkovim morda celo zgodovinskim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega ruskega kolega Vladimirja Putina v ameriški zvezni državi Aljaska v Ukrajini in tudi glavnih evropskih prestolnicah raste napetost.

Če gre verjeti ekskluzivnim informacijam uglednega britanskega časnika The Telegraph, se je očitno ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že, vsaj napol, vdal v usodo. Menda naj bi svojim evropskim kolegom sporočil, da morajo dati Trumpu jasno vedeti, da se Ukrajina za ceno miru ne misli odpovedati še dodatnim ozemljem. Skratka. Rusija bi lahko vzela ozemlja, ki jih je doslej že zasedla v tri leta in pol trajajoči vojni. To bi pomenilo »zamrznitev« fronte na sedanjih vojnih črtah in dejansko predajo nadzora nad okupiranimi deli Luganska, Donecka, Zaporožja, Hersona in Krima.

Zelenski je menda že dal zeleno luč, da Ukrajina ostane brez dela svojega ozemlja. FOTO: Afp

Resnična mirovna pogajanja stečejo šele po prekinitvi ognja ali zmanjšanju sovražnosti.

Evropski zavezniki vsaj uradno še vedno vztrajajo, da mora imeti Ukrajina svobodo, da sama odloča o svoji usodi. Voditelji vseh držav EU razen Madžarske so pred napovedanim srečanjem na Aljaski opozorili, da lahko resnična mirovna pogajanja stečejo šele po prekinitvi ognja ali zmanjšanju sovražnosti. Zelenski je sicer že v ponedeljek posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine, Trump pa je zatrjeval, da bo nekaj izmenjav ozemlja potrebnih za končanje vojne.

Dogovor najboljša rešitev?

Kar se tiče načrtov o končanju vojne v Ukrajini, je zelo poveden tudi intervju, ki ga je za italijanski časnik Corriere della Sera dal Dmitrij Suslov, namestnik direktorja Centra za evropske in mednarodne študije na Visoki ekonomski šoli v Moskvi in svetovalec Kremlja za ruska zunanjepolitična vprašanja. Na vprašanje, kaj pričakuje od vrha Trump-Putin, je odgovoril, da obstajata dve možni rešitvi. Prva je, da predsednika sprejmeta dvostranski rusko-ameriški načrt za dosego premirja, in to brez Ukrajine in EU. »Ta načrt bi moral vključevati umik ukrajinskih sil iz delov Donbasa, kjer so še vedno prisotne, in umik Rusije iz Sumske, dnipropetrovske in harkovske regije, pri čemer bi frontna črta na drugih območjih ostala nespremenjena,« je povedal in dodal, da bi bil ključni del dogovora vsekakor, da Ukrajina ne sme postati članica zveze Nato.

Kaj pa če Zelenski skupaj z evropskimi voditelji zavrne to prvo možnost? Po besedah Suslova je to tista druga možnost, posledica katere bi bila Trumpova prekinitev vojaške pomoči Kijevu ter ustavitev ameriške dobave orožja državam EU. To pa bi, sklene, pospešilo ukrajinski poraz na bojišču ter njen popolni propad.