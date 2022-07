Se je že začelo: nekatera mesta zaradi krize uvajajo hladne prhe in ugašajo luči

Mesta v Nemčiji ugašajo razsvetljavo na javnih spomenikih, izklapljajo fontane in uvajajo hladne prhe v občinskih bazenih in športnih dvoranah, saj stremijo k zmanjšanju porabe energije ob grozeči ruski plinski krizi.

Hannover na severozahodu Nemčije je v sredo postal prvo veliko mesto, ki je objavilo ukrepe za varčevanje z energijo, vključno z izklopom tople vode v prhah in kopalnicah v mestnih stavbah in centrih za prosti čas.

Občinske zgradbe v prestolnici dežele Spodnja Saška bodo ogrevane samo od 1. oktobra do 31. marca, pri sobni temperaturi, ki ne bo višja od 20 stopinj celzija in prepovedana je uporaba mobilnih klimatskih naprav in ventilatorskih grelnikov. Iz varčevalnih ukrepov naj bi bili izvzeti vrtci, šole, domovi za ostarele in bolnišnice.

Vsaka kilovatna ura šteje

»Razmere so nepredvidljive,« je dejala mestna županja Belit Onay iz stranke Zelenih. »Vsaka kilovatna ura šteje in zaščita kritične infrastrukture mora biti prednostna naloga.«

Hannovrski cilj 15-odstotnega prihranka je v skladu z znižanji - Evropska komisija je ta teden pozvala države članice, da zagotovijo, da se bodo lahko spopadle v primeru popolne prekinitve plina iz Rusije. Nemčija, ki je bolj kot druge evropske države odvisna od uvoza ruskega plina, je tako pod velikim pritiskom, kako biti vzor ostalim članicam.

V Berlinu, nemški prestolnici, je bilo okoli 200 zgodovinskih spomenikov in občinskih stavb v sredo zvečer zavitih v temo, saj so v mestu zaradi varčevanja z elektriko ugasnili reflektorje, poroča The Guardian. Spomeniki, ki so bili prej ponoči osvetljeni, sedaj niso, vključno s slavolokom zmage v parku Tiergarten, spominsko cerkvijo na Breitscheidplatzu in judovskim muzejem.

»Spričo vojne proti Ukrajini in energetskih groženj Rusije je ključnega pomena, da z energijo ravnamo kar se da previdno,« je dejala berlinska senatorka za okolje Bettina Jarasch.

V izogib stečajev

Nemčija večino uvoženega plina porabi za ogrevanje domov in napajanje svoje velike industrije. Toda medtem ko načrt za izredne razmere pri energiji, uveden junija, omogoča komunalnim podjetjem, da prenesejo visoke cene plina na odjemalce, večina zasebnih gospodinjstev v Nemčiji plačuje svoje račune za plin v vnaprej določenih plačilih in še ni neposredno izkusila dramatičnih povišanj, ki bi spremenile vedenje potrošnikov .

V četrtek je nemška vlada potrdila, da bi lahko bila načrtovana dodatna pristojbina za plin za odjemalce veliko višja, kot je bilo prej pričakovano, da bi energetska podjetja rešila pred stečajem v prihodnjih mesecih.

»Ne moremo še povedati, koliko bo plin stal novembra, grenka novica pa je, da zagotovo nekaj sto evrov na gospodinjstvo,« je dejal gospodarski minister Robert Habeck.

Mesto München na jugu Nemčije je ta teden napovedalo, da bo ugasnilo reflektorje na mestni hiši na trgu Marienplatz, ki je običajno osvetljen do 23. ure, v občinskih uradih pa bo imelo samo hladno vodo. Ponoči bodo ugasnili tudi fontane.

Nürnberg zapira tri od svojih štirih mestnih notranjih bazenov in bo do 25. septembra pustil odprta zunanja kopališča.

Aprila je Berlin napovedal ukrepe, s katerimi bodo v poletni sezoni njegovi zunanji bazeni ohranjali dve stopinji pod standardno temperaturo, odvisno od vremena.