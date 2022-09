Konec referendumov, priključitev do konca prihodnjega tedna, kaj bo sledilo?

Na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, se bodo danes zaključili referendumi o priključitvi k Rusiji. Priključitev regij bi se lahko zgodila že do konca prihodnjega tedna, s čimer bi Moskva ukrajinske napade v prihodnje lahko obravnavala kot napade na svoje ozemlje.

Z napovedjo referendumov, ki so se začeli v petek, so bila v vseh regijah vzpostavljena številna volišča, tisti, ki so bili evakuirani, pa so lahko glasovali tudi v Rusiji. Osebno glasovanje na voliščih bo potekalo izključno danes, medtem ko je bilo ostale dni iz varnostnih razlogov organizirano v skupnostih in od vrat do vrat.

Ukrajinske oblasti in zahodne zaveznice so referendume obsodile nemudoma po njihovi napovedi in poudarile, da ne bodo sprejele njihovih izidov.

Ukrajinsko ministrstvo, zadolženo za reintegracijo zasedenih ukrajinskih ozemelj, je tudi opozorilo, da bodo vsem organizatorjem glasovanj sodili za njihovo ravnanje. Referendume so oblasti označile za nepomembne, saj ti ne bodo spremenili načrtov Ukrajine, ki še naprej namerava »osvoboditi začasno okupirana ozemlja«.

Priključitev regij Rusiji bi se lahko zgodila že do konca prihodnjega tedna. S tem bi Moskva ukrajinske napade v prihodnje lahko obravnavala kot napade na svoje ozemlje in se branila z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Zahod v odgovor že pripravlja nove sankcije.