Konec leta, ko smo se zamerili Hrvatom in pričakovali konec sveta

Moška urinirala po bankomatu, mimoidoča ju je okarala in jih fasala (FOTO)

Neprijeten in boleč dogodek je na zadnji dan starega leta doživela neka ženska v Novi Gorici. Na facebooku je opisala, kaj se ji je zgodilo, ko je želela do bankomata. »Žalostno, da živim v okolju ljudi, ki ne sprejemajo mnenja drugih. Danes v Novi Gorici pred Petrolom na bankomatu je fant cca 30 let uriniral po njem. Lepo sem stopila do njega gleda na to, da je on od daleč že govoril,