Koncert za lončnice

Španija je v zadnjem času nekoliko zadihala, zdi se, da novi koronavirus tam nekoliko izgublja svojo moč, življenje se zato vrača v stare tirnice. Prebuja se tudi umetnost, prav poseben koncert pa so pripravili v operni hiši Gran Teatre del Liceu v Barceloni, kjer so zapolnili celotno dvorano, vse sedeže, do zadnjega kotička.Ne, niso upoštevali varnostne razdalje, tudi mask ni bilo med občinstvom, a brez skrbi, gledalke oziroma poslušalke so bile – lončnice. Točneje, bilo jih je 2292 zelenih krasotic, kvartet UceLi pa jim je zaigral čudovite stvaritve velikegapod taktirko. Prav ta se je domislil zanimivega koncepta, poklon in zahvala naravi sta bila po njegovem mnenju nujna.»Med pandemijo sem znova vzpostavil stik z naravo. Po dolgem času sem zaslišal ptičje petje. Opazoval sem rože v svojem vrtu, kako rastejo. Zdelo se mi je, da so vsak dan drugačne. Zdaj nedvomno drugače gledam na ljudi in naravo, povezani smo mnogo bolj, kot se nam zdi,« se je izpovedal organizator osemminutnega dogodka, ki se je na koncu tudi poklonil občinstvu. Lahno šelestenje listja rastlin je bilo slišati kot aplavz, balzam za ušesa umetnikov, ponosnih, da so ustvarili prvi glasbeni spektakel v operni hiši po dolgih mesecih karantene, med katero je bila umetnost skorajda pozabljena.No, v dvorani je bilo resda prostora samo za rastline, a koncertu so lahko v živem prenosu na spletu prisluhnili tudi ljudje, olajšani, da bodo v poletje vstopili z občutno manj strogimi varnostnimi ukrepi. Operna hiša bo lončnice podarila zdravstvenim delavcem v zahvalo za boj proti zdravstveni grožnji.