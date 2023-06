Končan najdaljši proces na haaškem sodišču: srbska obveščevalca obsojena

Sodni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča v Haagu je po dveh desetletjih od začetka sodnih postopkov izrekel 15-letno zaporno kazen nekdanjemu vodji srbske Službe državne varnosti (SDB) Jovici Stanišiću in njegovemu namestniku Franku Simatoviću, in sicer zaradi vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem med letoma 1992 in 1995.

Stanišić in Simatović sta bila obsojena za sodelovanje pri vojnih zločinih v Bijeljini, Zvorniku, Bosanskem Šamcu in Doboju leta 1992 ter Sanskem Mostu in Trnovem leta 1995. Hkrati je sodišče ugotovilo, da sta odgovorna za umor na Daljski planini na skrajnem vzhodu Hrvaške junija 1992. Mehanizem je tako zavrnil pritožbo dvojca na sodbo izpred dveh let in jima podaljšal izrečeno kazen.

Sodni senat je junija 2021 Stanišića in Simatovića, slednji je bil tudi poveljnik enote za posebne operacije SDB, že obsodil na 12 let zapora zaradi sodelovanja pri vojnih zločinih in zločinih proti človečnosti. Po zavzetju Bosanskega Šamca v BiH aprila 1992 je zločine proti bošnjaškemu in hrvaškemu prebivalstvu izvedla srbska paravojaška skupina Rdeče baretke.

Sodniki so takrat potrdili, da sta obtožena z usposabljanjem in napotitvijo pripadnikov posebnih enot SDB in lokalnih Srbov bistveno vplivala na zavzetje Bosanskega Šamca in izvršitev zločinov.

Zaradi zločinov izpred 30 let so obsodili Franka Simatovića (desno zgoraj) ter Jovico Stanišića (v sredini zgoraj). FOTOgrafiji: Reuters

Postopek proti Simatoviću in Stanišiću je z 20 leti najdaljši v zgodovini haaškega sodišča. Začel se je leta 2003, ko je tožilstvo Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu vložilo obtožnico proti njima. Istega leta so ju srbske oblasti prijele in izročile sodišču. Oba sta se izrekla za nedolžna.

Z današnjim izrekom pravnomočne sodbe so se končali vsi postopki proti obveščevalcema, ki sta od leta 2021 v priporu v Scheveningnu.