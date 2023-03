Koliko dvojnikov ima Vladimir Putin? Tako pravi vodja ukrajinske obveščevalne službe

Vodja ukrajinske obveščevalne službe Kirilo Budanov za britanski Daily Mail povedal, da ruski predsednik Vladimir Putin uporablja svoje dvojnike, ki so bili podvrženi plastični operaciji. Budanov je dejal, da je ukrajinska vlada zelo zmedena zaradi ponavljajočih se vojaških napak Rusije med invazijo in da se veliko ljudi sprašuje, ali Putin še vedno sprejema ključne odločitve.

»Ne glede na to, kako slab je, Putin ni bil nikoli neumen. Ruski načrt ne sledi nobeni logiki. Veliko vprašanje je, ali pravi Putin še obstaja,« je pred letom dni dejal vodja ukrajinske obveščevalne službe in trdil, da so njegovi ljudje odkrili dvojnike, ki so nadomeščali Putina ob posebnih priložnostih.

Za zdaj ni znano točno število dvojnikov, ki jih uporablja ruski predsednik. Po poročanju ukrajinskih medijev so ti podatki skrbno skriti in predstavljajo državno skrivnost. Poleg tega je malo verjetno, da celoten Kremelj ve za vse Putinove dvojnike. Takšne informacije imajo le zaupanja vredne osebe okoli Putina. A v medijih se vse pogosteje omenja številka treh dvojnikov.

Budanov, ki je tudi general, pravi, da je uporaba dvojnikov zdaj že običajna praksa. »Konkretno vemo za tri ljudi, ki se nenehno pojavljajo, ne vemo pa natančno, koliko jih je. Vsi so se plastično operirali, da bi bili videti enako,« pravi obveščevalni častnik.

Budanov je pred časom izjavil, da Putin uporablja dvojnike. Za Newsweek je povedal, da je Putin med javnim nastopanjem uporabljal dvojnike, da bi prikril zdravstvene težave. Razkril je tudi podatek, da se Putinovi privrženci med seboj razlikujejo.

Poudarja, da obstajajo specialisti ukrajinske obveščevalne službe, ki so usposobljeni za to temo. »Dvojniki imajo drugačna ušesa. To je kot nekakšen odtis identitete. Tega se ne da ponoviti,« pojasnjuje Budanov. Trdi tudi, da imajo Putinovi dvojnika različne navade, manire, hojo in so celo različno visoki.