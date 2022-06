Koliko časa še lahko zdrži Ukrajina? Vsak dan umre do 500 Ukrajincev

Vojna v Ukrajini še vedno divja, zdi se, da postaja vse bolj uničujoča. Do 1000 ukrajinskih borcev naj bi dnevno nastradalo na bojiščih v Donbasu, med temi naj bi jih od 200 do 500 vsak dan umrlo, je, kot poroča Jutarnji list, povedal eden visokih ukrajinskih uradnikov.

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je 1. junija, ko je Rusija svoje sile usmerila na regijo Donbas, povedal, da dnevno umre od 60 do 100 njuhovih borcev, tako da je v dveh tednih število umrlih skokovito naraslo.

Volodymir Zelenskiy še vedno prosi za še več orožja. FOTO: Pool Reuters

Ukrajina je rekrutirala milijon svojih državljanov, lahko jih še milijon. General ameriške vojske Mark Milley jekljub temu prepričan, da se Ukrajina dobro brani in da je tudi Rusija utrpela velike izgube. Kar Ukrajini manjka, je orožje in strelivo, da bi bila enakovrednejša v tem verjetno največjem boju v 21. stoletju, meni Miley, in še, da Ukrajina noče na pogajanja zaradi trenutno zelo slabega položaja. Preden bi se vsedla za pogajalsko mizo, si želi povrniti izgubljena območja. Na nove ukrajinske prošnje po pomoči v obliki orožja, se je odzval ameriški predsednik, ki jim je obljubil rakete in topništvo v vrednosti milijarde dolarjev. Maja pa je že podpisal paket pomoči Ukrajini v vrednosti 40 milijard dolarjev.

Dejstvo, da je bitka za nadzor nad Severodonjeckom na vzhodu Ukrajine prešla v odločilno fazo in da Ukrajincem primanjkuje težkega orožja, je politolog in vojni strokovnjak univerze Bundeswehr u München Carlo Masala ocenil kot znak o uspehu ruske strategije. Ali bi lahko Ukrajina izgubila vojno in ali nam grozi obdobje vojn po vsem svetu, preberite tukaj. Tako napovedujeta nemška politologa.